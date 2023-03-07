SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 ve 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan 14.53'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 ve 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM

Saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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