SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 ve 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023
*
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-03-07
Saat:14:47:27 TSİ
Enlem:38.704 N
Boylam:35.269 E
Derinlik:12.8 km
Detay:https://t.co/GMm5GMSytO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İKİNCİ DEPREM
Saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-03-07
Saat:14:53:37 TSİ
Enlem:38.706 N
Boylam:35.266 E
Derinlik:6.95 km
Detay:https://t.co/UobP5cHkhC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?