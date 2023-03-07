SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan 14.48'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer herhangi olumsuz bir durumun gerçekleşmediğini açıkladı. NTV yayınında 6 dakikada meydana gelen 3 depremin ayrıntılarını paylaşan Jeolog Okan Tüysüz, Anadolu'nun Doğu'ya bakan kesiminde bir hareketlenme söz konusu olduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 1 Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD ekipleri saha da çalışma yapıyor.

4,3'LÜK YENİ SARSINTI

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 14.53'te 4.3'lük yeni sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre, İncesu merkezli sarsıntı, yerin 6,95 kilometre derinliğinde oldu.

HACILAR'DA 4,4'LÜK DEPREM

Kayseri'de İncesu merkezli 4,7'lik ve 4,3'lük depremlerin yanı sıra saat 14.48'de Hacılar ilçesinde de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını dile getirdi.

Saha tarama çalışmalarının deprem ettiğini açıklayan Sezer, sosyal medya hesabından "Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." mesajını yayımladı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ DURUM GÖZÜKMÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da depremler nedeniyle şu an için olumsuz durum olmadığını belirterek, "İncesu belediye başkanımız ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm. An itibariyle olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabbim her türlü afetlerden bizleri korusun" açıklamasında bulundu.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİM YOK"

Jeolog Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Anadolu'nun Doğu'ya bakan kesiminde bir hareketlenme söz konusu olduğunu dile getirdi.

Kayseri'de bir haftadır devam eden depremlerin bunun işareti olduğunu vurgulayan Tüysüz, "Kayseri'de iki tane önemli diri fay sistemi var. Bir tanesi Erciyes'in ortasından geçen ve Erciyes'in Hacılar ilçesinden geçen fay. Burada büyük bir deprem beklentim yok. 5-6 depremler olağandır fayın niteliği gereği..." dedi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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