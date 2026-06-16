Son dakika Kayseri'de deprem mi oldu? Az önce deprem Kayseri'de nerede oldu? Kayseri deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Haziran 2026
16.06.2026 01:30
NTV
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Tarih-saat 16 Haziran 2026 01:04 itibariyle Pınarbaşı (Kayseri) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Kayseri AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pınarbaşı (Kayseri)
|16 Haziran 2026 01:04
|38.7553
|36.5378
|17.44
|3.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|16 Haziran 2026 00:36
|38.7531
|36.5383
|17.79
|2.90
|Pınarbaşı (Kayseri)
|16 Haziran 2026 00:28
|38.7647
|36.5419
|6.96
|1.60
|Pınarbaşı (Kayseri)
|16 Haziran 2026 00:22
|38.7608
|36.5281
|7.04
|1.60
|Pınarbaşı (Kayseri)
|16 Haziran 2026 00:07
|38.7686
|36.5408
|14.38
|1.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:53
|38.7492
|36.5564
|6.89
|1.00
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:47
|38.7492
|36.5728
|7.00
|0.90
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:42
|38.7725
|36.5422
|7.01
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:38
|38.7347
|36.5500
|6.97
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:33
|38.7681
|36.5381
|17.45
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:25
|38.7500
|36.5594
|7.04
|1.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:21
|38.7625
|36.5364
|7.00
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:12
|38.7261
|36.6172
|17.30
|1.30
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:09
|38.7769
|36.5392
|9.15
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:03
|38.7558
|36.5681
|17.65
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 23:01
|38.7592
|36.5361
|19.22
|2.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 22:34
|38.7492
|36.5725
|6.77
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 22:33
|38.7403
|36.5853
|7.58
|1.30
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 22:25
|38.7589
|36.4694
|18.46
|1.00
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 22:08
|38.8331
|36.4867
|7.14
|0.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:51
|38.7661
|36.5375
|7.00
|2.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:38
|38.7744
|36.5042
|15.69
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:37
|38.7728
|36.5414
|8.92
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:36
|38.7547
|36.5833
|7.10
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:18
|38.7756
|36.5419
|7.00
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:17
|38.7656
|36.5169
|14.76
|1.60
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:12
|38.7622
|36.5456
|9.73
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:08
|38.7681
|36.5219
|6.91
|2.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:03
|38.7539
|36.5381
|9.88
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:02
|38.7581
|36.5567
|9.41
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 21:01
|38.7772
|36.5322
|6.87
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 20:59
|38.7500
|36.5425
|7.00
|2.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 20:58
|38.7725
|36.5414
|6.99
|2.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 20:42
|38.7525
|36.5478
|18.09
|3.90
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 20:41
|38.7553
|36.5556
|15.03
|2.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 16:38
|38.7886
|36.5514
|10.76
|1.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 11:52
|38.7606
|36.5475
|13.24
|2.60
|Pınarbaşı (Kayseri)
|15 Haziran 2026 02:01
|38.7411
|36.5922
|7.00
|1.20
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