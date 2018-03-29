SON DAKİKA: Kayseri'de yağış sele neden oldu
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SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de şiddetli yağış taşkına neden oldu. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçayır mahallesinde şiddetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi.
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye; itfaiye, 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Selde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveni uzatılarak kurtarıldı.
Ekiplerin çalışmaları devam ederken, bazı evlerde büyük çapta hasar olduğu bildirildi.