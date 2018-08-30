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FETÖ firarisi Kemal Öksüz'ün Ermenistan polisinin organize suçlarla mücadele ekipleri ile Interpol'ün Ermenistan bürosu işbirliğiyle Erivan'da yakalandığı belirtildi.
Operasyon ABD makamları ve Ermenistan polisleri tarafından gerçekleştirildi.
23 Ağustos'tan bu yana ABD tarafından aranan Kemal Öksüz, Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu'na "sahte belge sunmak"la suçlanıyor.
FETÖ'nün Houston İmamı olan Kemal Öksüz'ün 15 Temmuz'un en önemli firarilerinden Adil Öksüz'le herhangi bir akrabalığı bulunmuyor.