Son dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Kırıkkale'de nerede oldu? Kırıkkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024

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Son dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Kırıkkale'de nerede oldu? Kırıkkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024

Tarih-saat 15 Kasım 2024 06:22:53 itibariyle Bahşili () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 15 Kasım 2024.. ve Kırıkkale Kandilli deprem listesi..

Kırıkkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bahşili (Kırıkkale) 06:22:53 15-11-2024 39,6725 33,35611 6,5 3,5
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:22:52 15-11-2024 39,6868 33,347 1,1 3,7
Çelebi (Kırıkkale) 12:20:24 14-11-2024 39,47083 33,50167 7 1,4
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 12:20:24 14-11-2024 39,4823 33,4973 7,9 1,7
Keskin (Kırıkkale) 17:16:42 11-11-2024 39,58111 33,82389 7 0,6
Keskin (Kırıkkale) 12:34:32 07-11-2024 39,58083 33,63194 7,32 1
Delice (Kırıkkale) 21:04:15 05-11-2024 39,9025 34,02667 10,28 1
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:40:31 05-11-2024 40,17583 33,85444 7 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 12:40:32 05-11-2024 39,47139 33,51139 7 1,2
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:54:05 01-11-2024 39,6885 33,352 5,3 1,5
Bahşili (Kırıkkale) 21:54:05 01-11-2024 39,68111 33,33028 7 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 07:45:11 31-10-2024 39,69389 33,32528 7 0,9
Bahşili (Kırıkkale) 06:48:24 31-10-2024 39,68694 33,32528 7,01 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 09:35:05 30-10-2024 39,69389 33,33722 6,98 1,1
Bahşili (Kırıkkale) 06:17:16 29-10-2024 39,70167 33,35361 10,37 2,3
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:17:15 29-10-2024 39,6972 33,328 5 2,5
Bahşili (Kırıkkale) 10:37:34 28-10-2024 39,69056 33,34306 7 1
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 04:19:08 28-10-2024 39,6753 33,346 6,1 3,7
Bahşili (Kırıkkale) 04:19:08 28-10-2024 39,68083 33,35111 7 3,4
Bahşili (Kırıkkale) 18:49:16 27-10-2024 39,70361 33,325 6,99 1,6
Bahşili (Kırıkkale) 15:06:42 27-10-2024 39,69444 33,32111 8,44 1
SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 15:06:41 27-10-2024 39,6322 33,3195 27,2 1,2
Delice (Kırıkkale) 03:20:23 27-10-2024 39,76833 34,04389 7 1
Yahşihan (Kırıkkale) 16:38:01 26-10-2024 39,99167 33,5225 6,79 1,1
Sulakyurt (Kırıkkale) 21:20:49 23-10-2024 40,13 33,78806 7,97 1
Delice (Kırıkkale) 01:04:32 20-10-2024 39,93972 33,93833 8,95 1,2
Sulakyurt (Kırıkkale) 23:02:04 19-10-2024 40,18806 33,82639 7 0,9
Çelebi (Kırıkkale) 12:30:26 03-10-2024 39,47278 33,51028 7,01 1,4
Çelebi (Kırıkkale) 12:27:23 03-10-2024 39,45139 33,39861 7 1,1
Merkez (Kırıkkale) 13:39:18 25-09-2024 40,01167 33,53694 6,7 1
Keskin (Kırıkkale) 14:15:37 21-09-2024 39,60444 33,48778 9,81 0,8
Çelebi (Kırıkkale) 10:20:07 17-09-2024 39,44639 33,45028 7 0,9
Sulakyurt (Kırıkkale) 12:03:48 16-09-2024 40,23583 33,90417 7 1,3
Keskin (Kırıkkale) 13:25:06 13-09-2024 39,57556 33,52639 7 1
Keskin (Kırıkkale) 14:13:59 09-09-2024 39,59083 33,52028 9,03 0,9
Çelebi (Kırıkkale) 13:45:31 02-09-2024 39,48444 33,50639 7 1,1
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:45:30 02-09-2024 39,485 33,5027 14,2 1,5
Çelebi (Kırıkkale) 13:40:43 02-09-2024 39,48778 33,50417 -0,034 0,9
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:40:42 02-09-2024 39,4837 33,4978 12,2 1,2
Sulakyurt (Kırıkkale) 22:03:27 30-08-2024 40,20083 33,81694 7 1,1
Sulakyurt (Kırıkkale) 08:39:47 30-08-2024 40,2025 33,82611 7,02 1
Keskin (Kırıkkale) 14:13:32 20-08-2024 39,60667 33,54778 8,73 1
Yahşihan (Kırıkkale) 13:57:34 20-08-2024 40,00444 33,53667 6,86 1,1
Bahşili (Kırıkkale) 01:17:55 20-08-2024 39,725 33,33194 12,48 1,6
Yahşihan (Kırıkkale) 16:16:09 14-08-2024 39,8425 33,42111 7 1,3
Keskin (Kırıkkale) 13:22:12 13-08-2024 39,58333 33,59333 7 1,1
CELEBI (KIRIKKALE) 13:16:27 08-08-2024 39,4705 33,4948 0 1,8
Sulakyurt (Kırıkkale) 09:12:24 07-08-2024 40,11139 33,86194 7 1,2
Keskin (Kırıkkale) 13:07:26 02-08-2024 39,58139 33,52056 5,87 0,7
TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) 13:07:25 02-08-2024 39,5477 33,4635 6,6 1,1
Kırıkkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:22:52 15-11-2024 39,6868 33,347 1,1 3,7
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 12:20:24 14-11-2024 39,4823 33,4973 7,9 1,7
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:54:05 01-11-2024 39,6885 33,352 5,3 1,5
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:17:15 29-10-2024 39,6972 33,328 5 2,5
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 04:19:08 28-10-2024 39,6753 33,346 6,1 3,7
SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 15:06:41 27-10-2024 39,6322 33,3195 27,2 1,2
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:45:30 02-09-2024 39,485 33,5027 14,2 1,5
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:40:42 02-09-2024 39,4837 33,4978 12,2 1,2
CELEBI (KIRIKKALE) 13:16:27 08-08-2024 39,4705 33,4948 0 1,8
TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) 13:07:25 02-08-2024 39,5477 33,4635 6,6 1,1

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