Son dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Kırıkkale'de nerede oldu? Kırıkkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024
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Tarih-saat 15 Kasım 2024 06:22:53 itibariyle Bahşili (Kırıkkale) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kırıkkale deprem haberleri 15 Kasım 2024..Kırıkkale AFAD son depremler ve Kırıkkale Kandilli son dakika deprem listesi..
|Kırıkkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:22:53 15-11-2024
|39,6725
|33,35611
|6,5
|3,5
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:22:52 15-11-2024
|39,6868
|33,347
|1,1
|3,7
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:20:24 14-11-2024
|39,47083
|33,50167
|7
|1,4
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|12:20:24 14-11-2024
|39,4823
|33,4973
|7,9
|1,7
|Keskin (Kırıkkale)
|17:16:42 11-11-2024
|39,58111
|33,82389
|7
|0,6
|Keskin (Kırıkkale)
|12:34:32 07-11-2024
|39,58083
|33,63194
|7,32
|1
|Delice (Kırıkkale)
|21:04:15 05-11-2024
|39,9025
|34,02667
|10,28
|1
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:40:31 05-11-2024
|40,17583
|33,85444
|7
|1,7
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:40:32 05-11-2024
|39,47139
|33,51139
|7
|1,2
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|21:54:05 01-11-2024
|39,6885
|33,352
|5,3
|1,5
|Bahşili (Kırıkkale)
|21:54:05 01-11-2024
|39,68111
|33,33028
|7
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|07:45:11 31-10-2024
|39,69389
|33,32528
|7
|0,9
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:48:24 31-10-2024
|39,68694
|33,32528
|7,01
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|09:35:05 30-10-2024
|39,69389
|33,33722
|6,98
|1,1
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:17:16 29-10-2024
|39,70167
|33,35361
|10,37
|2,3
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:17:15 29-10-2024
|39,6972
|33,328
|5
|2,5
|Bahşili (Kırıkkale)
|10:37:34 28-10-2024
|39,69056
|33,34306
|7
|1
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|04:19:08 28-10-2024
|39,6753
|33,346
|6,1
|3,7
|Bahşili (Kırıkkale)
|04:19:08 28-10-2024
|39,68083
|33,35111
|7
|3,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|18:49:16 27-10-2024
|39,70361
|33,325
|6,99
|1,6
|Bahşili (Kırıkkale)
|15:06:42 27-10-2024
|39,69444
|33,32111
|8,44
|1
|SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|15:06:41 27-10-2024
|39,6322
|33,3195
|27,2
|1,2
|Delice (Kırıkkale)
|03:20:23 27-10-2024
|39,76833
|34,04389
|7
|1
|Yahşihan (Kırıkkale)
|16:38:01 26-10-2024
|39,99167
|33,5225
|6,79
|1,1
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|21:20:49 23-10-2024
|40,13
|33,78806
|7,97
|1
|Delice (Kırıkkale)
|01:04:32 20-10-2024
|39,93972
|33,93833
|8,95
|1,2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|23:02:04 19-10-2024
|40,18806
|33,82639
|7
|0,9
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:30:26 03-10-2024
|39,47278
|33,51028
|7,01
|1,4
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:27:23 03-10-2024
|39,45139
|33,39861
|7
|1,1
|Merkez (Kırıkkale)
|13:39:18 25-09-2024
|40,01167
|33,53694
|6,7
|1
|Keskin (Kırıkkale)
|14:15:37 21-09-2024
|39,60444
|33,48778
|9,81
|0,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|10:20:07 17-09-2024
|39,44639
|33,45028
|7
|0,9
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|12:03:48 16-09-2024
|40,23583
|33,90417
|7
|1,3
|Keskin (Kırıkkale)
|13:25:06 13-09-2024
|39,57556
|33,52639
|7
|1
|Keskin (Kırıkkale)
|14:13:59 09-09-2024
|39,59083
|33,52028
|9,03
|0,9
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:45:31 02-09-2024
|39,48444
|33,50639
|7
|1,1
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:45:30 02-09-2024
|39,485
|33,5027
|14,2
|1,5
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:40:43 02-09-2024
|39,48778
|33,50417
|-0,034
|0,9
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:40:42 02-09-2024
|39,4837
|33,4978
|12,2
|1,2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|22:03:27 30-08-2024
|40,20083
|33,81694
|7
|1,1
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|08:39:47 30-08-2024
|40,2025
|33,82611
|7,02
|1
|Keskin (Kırıkkale)
|14:13:32 20-08-2024
|39,60667
|33,54778
|8,73
|1
|Yahşihan (Kırıkkale)
|13:57:34 20-08-2024
|40,00444
|33,53667
|6,86
|1,1
|Bahşili (Kırıkkale)
|01:17:55 20-08-2024
|39,725
|33,33194
|12,48
|1,6
|Yahşihan (Kırıkkale)
|16:16:09 14-08-2024
|39,8425
|33,42111
|7
|1,3
|Keskin (Kırıkkale)
|13:22:12 13-08-2024
|39,58333
|33,59333
|7
|1,1
|CELEBI (KIRIKKALE)
|13:16:27 08-08-2024
|39,4705
|33,4948
|0
|1,8
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|09:12:24 07-08-2024
|40,11139
|33,86194
|7
|1,2
|Keskin (Kırıkkale)
|13:07:26 02-08-2024
|39,58139
|33,52056
|5,87
|0,7
|TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:07:25 02-08-2024
|39,5477
|33,4635
|6,6
|1,1
|Kırıkkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:22:52 15-11-2024
|39,6868
|33,347
|1,1
|3,7
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|12:20:24 14-11-2024
|39,4823
|33,4973
|7,9
|1,7
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|21:54:05 01-11-2024
|39,6885
|33,352
|5,3
|1,5
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:17:15 29-10-2024
|39,6972
|33,328
|5
|2,5
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|04:19:08 28-10-2024
|39,6753
|33,346
|6,1
|3,7
|SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|15:06:41 27-10-2024
|39,6322
|33,3195
|27,2
|1,2
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:45:30 02-09-2024
|39,485
|33,5027
|14,2
|1,5
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:40:42 02-09-2024
|39,4837
|33,4978
|12,2
|1,2
|CELEBI (KIRIKKALE)
|13:16:27 08-08-2024
|39,4705
|33,4948
|0
|1,8
|TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:07:25 02-08-2024
|39,5477
|33,4635
|6,6
|1,1
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