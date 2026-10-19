Son dakika Kırklareli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Kırklareli'de nerede oldu? Kırklareli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ekim 2026
19.10.2026 12:30
NTV
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Tarih-saat 19 Ekim 2026 11:52 itibariyle Kofçaz (Kırklareli) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Kırklareli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Bucharest (Romanya)
|19 Ekim 2026 11:52
|44.7163
|26.0240
|8.58
|4.30