Kaza, TEM otoyolu Körfez mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR kaza sonucu otoyola devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir TIR'da bulunan büyükbaş hayvanlar da yola savruldu.
TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.
SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı
DHATürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli TEM otoyolu Körfez mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 TIR çarpışarak yola devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda TEM otoyolu İstanbul istikametinde kilitlenen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM otoyolu Körfez mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR kaza sonucu otoyola devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir TIR'da bulunan büyükbaş hayvanlar da yola savruldu.