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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını açıkladı.

İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Kocaoğlu, "CHP'de değişimden yanayım, değişim fırsattır. Bunda da ısrarcıyım" diye konuştu.

"KİŞİLERLE SORUNUM YOK"

"Kişilerle sorunum yok" diyen Kocaoğlu, "Atadan CHP'liyim, talebim yönetimseldir" ifadesini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL: BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aziz Kocaoğlu’nun aday olmama kararını NTV canlı yayınında değerlendirdi.



Özel, şu ifadeleri kullandı: “Aziz Bey, CHP’nin önemli değerlerinden birisidir. İzmir’de yaptıkları ortadadır. CHP’nin önemli bir marka değerdir. Siyasette zaman içinde çok şey değişebilir. Kişisel bir karardır. CHP’nin güç kaybı anlamına gelmez. Benim için de sürpriz oldu. CHP’nin gücünde bir değişiklik, türbülans beklememek lazım.”



14 YILDIR BELEDİYE BAŞKANI

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın vefatının ardından 21 Haziran 2004 tarihinde bu göreve gelmişti. Kocaoğlu, o günden bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.