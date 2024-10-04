Son dakika Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu? Konya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ekim 2024

Tarih-saat 04 Ekim 2024 08:57:17 itibariyle Karapınar (Konya) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Konya deprem haberleri 04 Ekim 2024..Konya AFAD son depremler ve Konya Kandilli son dakika deprem listesi..
|Konya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Meram (Konya)
|03:58:08 12-08-2024
|37,86722
|32,05667
|7,49
|1,4
|Meram (Konya)
|03:54:43 12-08-2024
|37,90306
|32,06667
|6,89
|1,1
|Ilgın (Konya)
|01:18:56 11-08-2024
|38,17222
|31,95861
|10,34
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|07:25:58 10-08-2024
|38,09417
|32,6025
|9,73
|0,9
|Selçuklu (Konya)
|09:41:13 09-08-2024
|38,06861
|32,76611
|7
|1,2
|Ilgın (Konya)
|00:31:24 09-08-2024
|38,49528
|31,83667
|7
|1,5
|Ilgın (Konya)
|14:17:36 08-08-2024
|38,49278
|31,84
|9,45
|2,2
|Kulu (Konya)
|04:33:13 06-08-2024
|38,98083
|33,03222
|7,14
|1,1
|Kulu (Konya)
|22:22:41 05-08-2024
|38,95917
|33,04694
|6,91
|1,1
|Tuz Gölü - [06.20 km] Kulu (Konya)
|21:51:42 05-08-2024
|39,03361
|33,36028
|7,01
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|10:56:01 05-08-2024
|38,10944
|32,72639
|6,94
|1,4
|Tuzlukçu (Konya)
|10:49:13 05-08-2024
|38,49611
|31,81722
|7
|0,5
|Kadınhanı (Konya)
|21:22:03 04-08-2024
|38,56972
|32,17028
|8,2
|1,7
|Selçuklu (Konya)
|14:08:39 04-08-2024
|37,98167
|32,44694
|7
|1
|Ilgın (Konya)
|17:49:10 02-08-2024
|38,19194
|31,95556
|8,75
|1,3
|Konya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|09:41:12 09-08-2024
|38,1722
|32,67
|0
|1,3
|TEKELER-ILGIN (KONYA)
|00:31:25 09-08-2024
|38,48
|31,9437
|5,2
|1,4
|GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
|14:17:36 08-08-2024
|38,4875
|31,8247
|7,1
|2,5
|BESKARDES-KULU (KONYA)
|22:22:41 05-08-2024
|38,983
|33,0128
|8,3
|1,2
|BOZAN-KULU (KONYA)
|21:51:42 05-08-2024
|39,0297
|33,364
|5
|1,8
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|10:56:01 05-08-2024
|38,118
|32,71
|0
|1,5
|KOLUKISA-KADINHANI (KONYA)
|21:22:03 04-08-2024
|38,5643
|32,2432
|11,4
|1,8
|KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|14:08:38 04-08-2024
|37,9558
|32,404
|0
|1
|KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|11:38:47 01-08-2024
|37,8953
|32,2822
|3,4
|1,2
|ELDES-ILGIN (KONYA)
|22:48:26 31-07-2024
|38,192
|31,974
|8,4
|2