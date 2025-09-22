Son dakika Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu? Konya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Eylül 2025

Son dakika Konya deprem haberleri..Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu? Konya Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Eylül 2025 Konya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Konya'da? Konya son deprem büyüklüğü ne kadar? Konya'da ve Konya yakınındaki depremler nelerdir? Konya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Konya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Konya deprem haberleri.. Konya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Konya'da deprem mi oldu? Deprem Konya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Konya'da nerede deprem oldu? Konya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Eylül 2025 09:03:35 itibariyle Kulu () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Eylül 2025.. ve Konya Kandilli deprem listesi..

Konya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kulu (Konya) 09:03:35 22-09-2025 39,0725 33,28694 9,24 4
Ereğli (Konya) 15:56:39 18-09-2025 37,56417 33,83389 6,03 1,9
ADABAG-EREGLI (KONYA) 15:55:28 18-09-2025 37,494 33,8335 13,3 2,3
Ereğli (Konya) 15:55:27 18-09-2025 37,51694 33,84333 6,97 1,8
Karapınar (Konya) 13:11:38 18-09-2025 37,55222 33,63889 7,15 1,7
Selçuklu (Konya) 02:44:38 18-09-2025 38,10333 32,63278 6,83 1,1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 02:44:37 18-09-2025 38,086 32,6837 13,1 1,2
Meram (Konya) 00:38:55 18-09-2025 37,85389 32,08611 8,16 1,5
Cihanbeyli (Konya) 03:50:01 16-09-2025 39,0025 32,52833 6,91 1,1
Selçuklu (Konya) 11:20:19 15-09-2025 38,0725 32,39056 7 1,1
Güneysınır (Konya) 09:14:50 12-09-2025 37,08194 32,75889 7 1,6
Selçuklu (Konya) 11:40:34 09-09-2025 38,09722 32,65861 5 0,7
Ilgın (Konya) 08:40:12 09-09-2025 38,14167 32,09444 7 1,1
Yunak (Konya) 23:43:49 08-09-2025 38,70972 31,80611 7 1,1
HARUNLAR-YUNAK (KONYA) 23:43:46 08-09-2025 38,6583 31,8875 21,3 1,2
Kulu (Konya) 06:35:45 08-09-2025 39,10833 33,05444 7 0,8
Kulu (Konya) 04:44:14 08-09-2025 39,10028 33,05306 7 1,7
Karapınar (Konya) 04:05:54 08-09-2025 37,55583 33,64389 7,21 1,1
Sarayönü (Konya) 02:13:25 08-09-2025 38,30056 32,45083 7 1
KULU (KONYA) 00:08:54 07-09-2025 39,1133 33,0807 5 1,4
KARACADAG-KULU (KONYA) 17:41:29 06-09-2025 39,0883 32,9968 12,2 1,6
Kulu (Konya) 17:41:29 06-09-2025 39,10778 33,05861 7,52 1,5
Cihanbeyli (Konya) 21:52:31 05-09-2025 38,50972 33,11028 6,99 1,7
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 21:52:30 05-09-2025 38,5162 33,1263 5 2
KULU (KONYA) 18:06:30 05-09-2025 39,1037 33,0593 3 2,1
Selçuklu (Konya) 13:07:55 03-09-2025 38,11583 32,73528 7 0,8
Ahırlı (Konya) 13:44:00 31-08-2025 37,21472 32,03083 6,97 2,3
KURUCAY-AHIRLI (KONYA) 13:44:00 31-08-2025 37,208 32,0683 5,1 2,5
Ereğli (Konya) 04:34:04 31-08-2025 37,49778 33,91167 9,94 2,5
KARABURUN-EREGLI (KONYA) 04:34:04 31-08-2025 37,451 33,9373 10,3 2,9
Selçuklu (Konya) 10:21:02 27-08-2025 38,12083 32,73333 7 1
CELEP-KULU (KONYA) 00:50:32 27-08-2025 38,9485 32,943 4,6 2
Kulu (Konya) 00:50:31 27-08-2025 38,95861 32,91917 7,03 2,1
Kulu (Konya) 19:57:00 24-08-2025 39,09778 33,06083 7,36 1,3
KARACADAG-KULU (KONYA) 19:56:59 24-08-2025 39,0802 32,9693 15,6 1,8
Meram (Konya) 04:06:46 24-08-2025 37,90944 32,13417 7 0,8
Cihanbeyli (Konya) 21:34:03 21-08-2025 38,66194 32,91194 12,78 1,4
CIHANBEYLI (KONYA) 21:34:02 21-08-2025 38,6565 32,9812 5 1,6
Selçuklu (Konya) 10:48:33 21-08-2025 38,075 32,74861 6,96 1,3
Tuz Gölü - [10.01 km] Cihanbeyli (Konya) 07:49:37 19-08-2025 38,81639 33,12667 7,01 1,9
SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) 07:49:36 19-08-2025 38,8007 33,1442 5 2
SARNIC-ALTINEKIN (KONYA) 01:24:04 19-08-2025 38,2552 32,8258 5,2 2
Akören (Konya) 16:32:10 16-08-2025 37,35778 32,27222 7,02 1,6
Selçuklu (Konya) 12:30:54 16-08-2025 38,15278 32,71972 7 1,3
Kulu (Konya) 17:33:22 14-08-2025 38,92694 32,94611 6,95 1,9
CELEP-KULU (KONYA) 17:33:21 14-08-2025 38,9165 32,9333 7,6 2,1
Kulu (Konya) 08:06:39 14-08-2025 38,99694 32,99278 9,12 1,2
Seydişehir (Konya) 04:54:22 14-08-2025 37,55139 32,11167 7,01 0,9
Selçuklu (Konya) 12:32:15 13-08-2025 38,09278 32,77 7 1,2
Akşehir (Konya) 04:44:52 13-08-2025 38,37361 31,60139 7,02 2,5
