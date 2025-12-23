Son dakika Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu? Konya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Aralık 2025

Son dakika Konya deprem haberleri.. Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu? Konya Kandilli ve AFAD son depremler.. 23 Aralık 2025 Konya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Konya'da? Konya son deprem büyüklüğü ne kadar? Konya'da ve Konya yakınındaki depremler nelerdir? Konya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Konya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Konya deprem haberleri.. Konya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Konya'da deprem mi oldu? Deprem Konya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Konya'da nerede deprem oldu? Konya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...