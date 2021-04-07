SON DAKİKA... Konya'da Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı düştü: Pilot şehit

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağının düşmesi sonucu pilot şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre; Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçağı saat 14.15'te düştü.

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile askeri helikopterler gönderildi. Bölgede uçağın enkazına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada solo eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın şehit olduğu bildirildi.

ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ



Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.



Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçakları (ARŞİV)

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI



Şehit olan Türk Yıldızları'na ait uçağın pilotu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı.



Erdoğan şu ifadelere yer verdi:



''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.



Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.''

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER