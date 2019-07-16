Son dakika haberi! Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki kriz devam ediyor. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi.



Yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini ödemesi gerektiğini belirten Orman, "beIN Sports, TFF'den bir takım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik." dedi.



"Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık." diyen başkan Orman, "Bu dakikadan sonra yasal olarak onların görüşeceği kişiler TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi." ifadelerini kullandı.



Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi." dedi.

