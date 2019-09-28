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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da açıklamalar yaptı.



Bakan Kurum, "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.



Kurum, Bodrum'da kaçak 19 projenin 10'unda yıkımın başladığını duyurdu.

"İSTANBUL'DA 20 BİNA AĞIR HASARLI"



İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, "Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı" diye konuştu.

"14 OKUL İÇİN KARAR YARIN AÇIKLANACAK"

Kurum, İstanbul'da 14 okuldaki incelemenin hafta sonu tamamlanacağını ve okullarla ilgili kararın yarın duyurulacağını kaydetti.

İstanbul'da toplamda 10 bin toplanma alanı olduğunu belirten Kurum, "Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur" ifadelerini kullandı.

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