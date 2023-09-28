SON DAKİKA: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan araştırmada herhangi bir zayiat tarafımıza intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?