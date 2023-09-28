SON DAKİKA: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika yapılan deprem açıklamasına göre Kütahya'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan araştırmada herhangi bir zayiat tarafımıza intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Müdürlüğü ekiplerinin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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