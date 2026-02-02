Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Şubat 2026
02.02.2026 10:40
Tarih-saat 02 Şubat 2026 10:12 itibariyle Simav (Kütahya) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 10:12
|39.2392
|29.0189
|12.50
|3.50
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 08:25
|39.2289
|29.0344
|13.22
|1.10
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 08:19
|39.2586
|29.0056
|7.86
|1.40
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 08:17
|39.2289
|29.0050
|13.34
|1.90
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 08:11
|39.2381
|29.0361
|11.52
|1.40
|Hisarcık (Kütahya)
|02 Şubat 2026 07:48
|39.2222
|29.0783
|7.01
|1.10
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 07:45
|39.2406
|29.0050
|8.86
|1.20
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 07:43
|39.2683
|28.9772
|7.51
|1.30
|Hisarcık (Kütahya)
|02 Şubat 2026 07:42
|39.2264
|29.0594
|15.04
|1.90
|Çavdarhisar (Kütahya)
|02 Şubat 2026 07:20
|39.1867
|29.4572
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 05:10
|39.1125
|28.9769
|8.41
|1.30
|Simav (Kütahya)
|02 Şubat 2026 04:18
|39.2725
|28.9203
|7.00
|1.30
|Simav (Kütahya)
|01 Şubat 2026 23:09
|39.1519
|29.1539
|7.09
|1.20
|Simav (Kütahya)
|01 Şubat 2026 19:36
|39.2436
|28.9297
|7.91
|1.90
|Simav (Kütahya)
|01 Şubat 2026 15:38
|39.2542
|29.0006
|7.17
|1.60