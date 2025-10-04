Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ekim 2025

Tarih-saat 04 Ekim 2025 06:49:17 itibariyle Simav () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 06:49:17 04-10-2025 39,2525 28,93722 10,4 4,1
Simav (Kütahya) 06:21:01 04-10-2025 39,21861 29,01889 8,47 1,3
Simav (Kütahya) 06:04:57 04-10-2025 39,25194 28,95167 7,07 1,4
Simav (Kütahya) 05:26:39 04-10-2025 39,26 28,98528 7,13 1,1
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 05:26:37 04-10-2025 39,294 28,8602 5 1,6
Simav (Kütahya) 05:00:00 04-10-2025 39,23583 28,99611 7,05 1,1
Simav (Kütahya) 04:47:57 04-10-2025 39,25861 28,95778 5,84 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:57 04-10-2025 39,241 28,9575 10,7 2
Simav (Kütahya) 04:03:40 04-10-2025 39,27639 28,93444 6,96 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:03:39 04-10-2025 39,2435 28,958 12 1,5
Simav (Kütahya) 04:02:49 04-10-2025 39,2525 28,95167 9,63 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:46 04-10-2025 39,2145 28,8688 27 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:00:03 04-10-2025 39,2452 29,0312 11,6 1,9
Simav (Kütahya) 04:00:03 04-10-2025 39,25611 29,02611 13,96 1,6
Simav (Kütahya) 03:15:08 04-10-2025 39,20583 29,0325 12,38 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:08 04-10-2025 39,2202 29,0105 15,4 1,2
Simav (Kütahya) 03:13:38 04-10-2025 39,20833 29,005 13,77 0,9
Simav (Kütahya) 02:51:30 04-10-2025 39,22333 28,97 5,89 0,8
Simav (Kütahya) 02:47:03 04-10-2025 39,28 28,85111 6,57 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:47:02 04-10-2025 39,2317 28,9278 18 1,4
Simav (Kütahya) 02:37:31 04-10-2025 39,19 28,93361 4,08 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:37:30 04-10-2025 39,1782 28,9955 16,3 1,2
Simav (Kütahya) 02:35:56 04-10-2025 39,15444 28,93389 10,03 0,9
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:55 04-10-2025 38,995 28,99 18,7 0,8
Simav (Kütahya) 02:28:03 04-10-2025 39,21667 29,005 11,09 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:01 04-10-2025 39,2778 28,9673 13,9 1,3
Simav (Kütahya) 02:22:46 04-10-2025 39,17194 28,98083 11,72 1,1
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:43 04-10-2025 39,2033 28,7858 15,7 1,2
Simav (Kütahya) 02:16:49 04-10-2025 39,20056 28,95528 9,09 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 02:16:48 04-10-2025 39,1487 29,0327 12,5 1,2
Simav (Kütahya) 01:48:13 04-10-2025 39,21667 29,00694 7,86 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:48:12 04-10-2025 39,184 29,0092 10,4 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:42:02 04-10-2025 39,2262 29,0083 10,7 1,1
Simav (Kütahya) 01:42:02 04-10-2025 39,23389 29,01167 10,56 0,9
Simav (Kütahya) 01:21:05 04-10-2025 39,26806 29,01139 7,51 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:21:03 04-10-2025 39,2938 28,9715 19,5 1,2
Simav (Kütahya) 01:20:09 04-10-2025 39,25056 29,01861 11,36 0,8
Simav (Kütahya) 01:03:57 04-10-2025 39,23111 29,00667 8,93 1,2
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 01:03:54 04-10-2025 39,3682 28,9067 5 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:18 04-10-2025 39,22 29,0178 11,9 0,9
Simav (Kütahya) 00:38:17 04-10-2025 39,245 28,945 10,65 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:14:10 04-10-2025 39,215 28,982 11,6 1,1
Simav (Kütahya) 00:14:09 04-10-2025 39,25028 28,87917 4,05 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:13 04-10-2025 39,1773 28,9882 4,1 1,6
Simav (Kütahya) 00:09:12 04-10-2025 39,21361 29,0225 8,34 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:02 04-10-2025 39,2108 28,9822 13,2 1
Simav (Kütahya) 00:03:01 04-10-2025 39,25556 28,90528 7,18 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:50:22 03-10-2025 39,2313 28,9698 10,8 2
Simav (Kütahya) 23:50:21 03-10-2025 39,24056 28,975 11,98 1,9
Simav (Kütahya) 23:43:31 03-10-2025 39,275 28,94639 6,93 1,3
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
