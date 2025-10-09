Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ekim 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri..Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 09 Ekim 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 09 Ekim 2025 02:54:05 itibariyle Simav () 4,9 şiddetinde bir olmuştur.

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 02:58:29 09-10-2025 39,24167 29,02278 7,8 2,8
Simav (Kütahya) 02:54:05 09-10-2025 39,23917 29,0175 12,1 4,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:05 09-10-2025 39,2468 29,0127 8,6 5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:07:54 09-10-2025 39,2787 28,9782 15,1 1,1
Simav (Kütahya) 02:07:54 09-10-2025 39,23639 28,93056 6,95 1
Simav (Kütahya) 00:51:51 09-10-2025 39,25583 28,92 6,54 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:50 09-10-2025 39,2548 28,9158 13,1 1,3
Hisarcık (Kütahya) 00:42:25 09-10-2025 39,22278 29,07639 7,01 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:30:14 09-10-2025 39,259 29,015 11,4 1,2
Simav (Kütahya) 00:30:14 09-10-2025 39,23056 29,01083 7,1 1,2
Simav (Kütahya) 00:11:04 09-10-2025 39,19778 28,92472 6,23 0,8
Simav (Kütahya) 00:03:22 09-10-2025 39,25028 28,92139 10,13 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:21 09-10-2025 39,2458 28,8945 16,9 1,2
Simav (Kütahya) 18:56:56 08-10-2025 39,25361 28,93556 9,58 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:55 08-10-2025 39,2505 28,9605 16,4 1,6
Simav (Kütahya) 18:56:11 08-10-2025 39,25083 28,94333 8,88 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:11 08-10-2025 39,1615 29,0227 13,8 1,2
Simav (Kütahya) 18:48:34 08-10-2025 39,25056 28,95 8,03 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:48:33 08-10-2025 39,247 29,0015 12,7 1,3
Simav (Kütahya) 18:44:18 08-10-2025 39,28694 28,87056 8,55 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 18:44:18 08-10-2025 39,2293 28,9158 17,3 1,5
Simav (Kütahya) 17:34:32 08-10-2025 39,26056 28,95361 7,15 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:32 08-10-2025 39,2568 28,968 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:41 08-10-2025 39,2318 28,9582 16,7 1,2
Simav (Kütahya) 17:08:14 08-10-2025 39,26 28,92 7,21 1,2
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:12 08-10-2025 39,2818 28,8273 15,1 1,5
Simav (Kütahya) 17:06:01 08-10-2025 39,22278 29,02694 11,97 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:06:01 08-10-2025 39,245 29,027 14,1 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:07 08-10-2025 39,2378 28,9515 11,9 1,7
Simav (Kütahya) 16:38:07 08-10-2025 39,23333 28,95778 13,56 1,4
Simav (Kütahya) 16:06:56 08-10-2025 39,27694 28,91972 9,24 1,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:55 08-10-2025 39,2602 28,913 5,9 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:17 08-10-2025 39,2523 29,011 2,4 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:48:08 08-10-2025 39,2157 29,046 6,4 1,7
Simav (Kütahya) 15:48:08 08-10-2025 39,23639 29,00528 8,41 1,7
Simav (Kütahya) 15:36:29 08-10-2025 39,24778 28,97472 13,26 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:27 08-10-2025 39,291 28,9448 10,4 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:41 08-10-2025 39,2607 29,0157 13,6 1,1
Simav (Kütahya) 14:41:31 08-10-2025 39,15028 28,95806 6,96 0,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:41:26 08-10-2025 39,2703 28,9597 23,8 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:16:21 08-10-2025 39,2232 29,0663 12 1,4
Simav (Kütahya) 13:50:28 08-10-2025 39,25528 28,955 7,19 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:50:27 08-10-2025 39,2428 29,0088 2,3 1,3
Simav (Kütahya) 12:47:11 08-10-2025 39,26389 28,92528 9,4 1
Simav (Kütahya) 12:21:13 08-10-2025 39,25694 28,93583 10,62 0,9
Simav (Kütahya) 12:02:51 08-10-2025 39,29806 28,97306 9,39 1,4
Simav (Kütahya) 12:02:51 08-10-2025 39,29417 28,99583 10,97 1,3
Simav (Kütahya) 11:51:51 08-10-2025 39,23611 29,01194 6,98 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:51:49 08-10-2025 39,2312 29,021 1,2 1,1
Simav (Kütahya) 11:49:54 08-10-2025 39,22972 29,01 13,99 0,9
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:05 09-10-2025 39,2468 29,0127 8,6 5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:07:54 09-10-2025 39,2787 28,9782 15,1 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:50 09-10-2025 39,2548 28,9158 13,1 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:30:14 09-10-2025 39,259 29,015 11,4 1,2
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:21 09-10-2025 39,2458 28,8945 16,9 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:55 08-10-2025 39,2505 28,9605 16,4 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:11 08-10-2025 39,1615 29,0227 13,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:48:33 08-10-2025 39,247 29,0015 12,7 1,3
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 18:44:18 08-10-2025 39,2293 28,9158 17,3 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:32 08-10-2025 39,2568 28,968 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:41 08-10-2025 39,2318 28,9582 16,7 1,2
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:12 08-10-2025 39,2818 28,8273 15,1 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:06:01 08-10-2025 39,245 29,027 14,1 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:07 08-10-2025 39,2378 28,9515 11,9 1,7
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:55 08-10-2025 39,2602 28,913 5,9 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:17 08-10-2025 39,2523 29,011 2,4 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:48:08 08-10-2025 39,2157 29,046 6,4 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:27 08-10-2025 39,291 28,9448 10,4 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:41 08-10-2025 39,2607 29,0157 13,6 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:41:26 08-10-2025 39,2703 28,9597 23,8 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:16:21 08-10-2025 39,2232 29,0663 12 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:50:27 08-10-2025 39,2428 29,0088 2,3 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:51:49 08-10-2025 39,2312 29,021 1,2 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:40:25 08-10-2025 39,1775 29,0302 2 1,3
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 11:29:22 08-10-2025 39,1437 29,0225 23,8 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:11:48 08-10-2025 39,2505 28,9827 10,6 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:35:57 08-10-2025 39,2417 29,0143 5 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:31:32 08-10-2025 39,2662 28,9877 10,2 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:05:09 08-10-2025 39,2392 29,064 2,5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:19:35 08-10-2025 39,25 29,024 7,3 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:21:32 08-10-2025 39,2455 28,936 8,7 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:06 08-10-2025 39,2602 28,9172 5,4 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:07:04 08-10-2025 39,262 28,9162 7,3 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:07:36 08-10-2025 39,2317 29,0222 11,2 1,5
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 05:04:01 08-10-2025 39,1565 29,4253 6,8 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:00:29 08-10-2025 39,2368 29,0053 5,5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:23:36 08-10-2025 39,2432 28,9897 11,5 0,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:19:51 08-10-2025 39,2273 29,0648 11 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:39 08-10-2025 39,2277 29,0105 6,1 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:04:49 08-10-2025 39,2435 28,9585 10,9 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:47:40 08-10-2025 39,2003 29,0105 8 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:40:07 08-10-2025 39,2407 29,0853 5 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:35:47 08-10-2025 39,2258 29,0637 5,2 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:27:21 08-10-2025 39,2217 29,0473 11,1 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:19:14 08-10-2025 39,2423 28,9895 5,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:13:02 08-10-2025 39,2348 29,0162 6,5 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:11:08 08-10-2025 39,209 29,0078 11,3 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:08:59 08-10-2025 39,238 28,9912 7,4 3,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:50 08-10-2025 39,2453 28,93 10,7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 01:24:52 08-10-2025 39,2022 28,9522 11,4 1,2
