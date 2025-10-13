Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ekim 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri..Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 13 Ekim 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 13 Ekim 2025 03:03:58 itibariyle Simav () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 13 Ekim 2025.. ve Kütahya Kandilli deprem listesi..

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 03:03:58 13-10-2025 39,22639 28,95111 7 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:58 13-10-2025 39,2567 28,9938 5,2 3,8
Simav (Kütahya) 02:57:51 13-10-2025 39,23722 28,96167 12,98 2,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:51 13-10-2025 39,2668 28,9277 2,8 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:44 13-10-2025 39,2513 28,9868 12,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:44:49 13-10-2025 39,2405 29,01 11,8 1,5
Simav (Kütahya) 02:40:08 13-10-2025 39,2 28,98417 10,27 1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:40:08 13-10-2025 39,2095 28,9288 16 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:33:51 13-10-2025 39,2412 29,0232 10,5 1,5
Simav (Kütahya) 02:33:51 13-10-2025 39,22639 28,98417 7,89 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:18:01 13-10-2025 39,2632 28,917 5,3 2,8
Simav (Kütahya) 01:18:01 13-10-2025 39,23056 28,92472 7 2,6
Simav (Kütahya) 01:16:41 13-10-2025 39,23333 28,84139 7 2,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:16:30 13-10-2025 39,2635 28,9192 7,2 2,5
Simav (Kütahya) 00:01:52 13-10-2025 39,25639 28,91889 4,52 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:01:52 13-10-2025 39,2302 28,9575 14,8 1,4
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:23 12-10-2025 39,1617 29,0715 16,5 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:55 12-10-2025 39,2325 29,0128 5,5 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:51:47 12-10-2025 39,2405 28,9542 11,6 0,7
Simav (Kütahya) 22:51:47 12-10-2025 39,25333 28,95889 9,83 1
Simav (Kütahya) 22:44:02 12-10-2025 39,26778 28,95083 5,59 2,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:44:02 12-10-2025 39,257 28,9523 4,8 2,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:15:28 12-10-2025 39,2265 29,0585 5 1
Simav (Kütahya) 21:58:18 12-10-2025 39,25306 28,91917 10,84 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:58:18 12-10-2025 39,2528 28,9232 12 1,7
Simav (Kütahya) 21:36:32 12-10-2025 39,24222 28,9525 7,62 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:31 12-10-2025 39,278 28,9387 13,5 1,9
Simav (Kütahya) 20:26:43 12-10-2025 39,24222 28,95111 7 1,3
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:42 12-10-2025 39,1467 29,0073 5 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 20:24:11 12-10-2025 39,209 29,0995 12,5 0,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:14:56 12-10-2025 39,227 29,035 11,4 1,4
Simav (Kütahya) 20:14:55 12-10-2025 39,26639 29,00944 7,34 1,1
Simav (Kütahya) 18:36:30 12-10-2025 39,18139 28,94306 7 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:29 12-10-2025 39,2577 28,9142 9,9 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:22 12-10-2025 39,2682 28,9878 5,2 1,6
Simav (Kütahya) 17:35:21 12-10-2025 39,26778 28,96667 15,54 1,8
Simav (Kütahya) 17:02:01 12-10-2025 39,20889 29,01694 12,32 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 17:02:00 12-10-2025 39,1928 29,1127 10,9 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:44:47 12-10-2025 39,2433 28,9607 11 2
Simav (Kütahya) 16:44:47 12-10-2025 39,27056 28,96778 7,99 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:07:00 12-10-2025 39,2417 28,979 5 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:14:54 12-10-2025 39,2472 28,9922 10,6 2,1
Simav (Kütahya) 14:14:53 12-10-2025 39,2425 28,98722 12,72 1,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:46:28 12-10-2025 39,2758 28,9018 5,4 2,8
Simav (Kütahya) 13:46:28 12-10-2025 39,27028 28,90667 10,8 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:19:48 12-10-2025 39,2323 29,0363 3,7 1,3
Simav (Kütahya) 12:53:41 12-10-2025 39,23417 29,00639 11,45 1,5
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:40 12-10-2025 39,0962 29,1638 17,2 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:02:09 12-10-2025 39,216 28,968 10,9 1,4
Simav (Kütahya) 10:02:09 12-10-2025 39,27194 28,95528 6,87 1,3
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:58 13-10-2025 39,2567 28,9938 5,2 3,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:51 13-10-2025 39,2668 28,9277 2,8 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:44 13-10-2025 39,2513 28,9868 12,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:44:49 13-10-2025 39,2405 29,01 11,8 1,5
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:40:08 13-10-2025 39,2095 28,9288 16 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:33:51 13-10-2025 39,2412 29,0232 10,5 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:18:01 13-10-2025 39,2632 28,917 5,3 2,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:16:30 13-10-2025 39,2635 28,9192 7,2 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:01:52 13-10-2025 39,2302 28,9575 14,8 1,4
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:23 12-10-2025 39,1617 29,0715 16,5 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:55 12-10-2025 39,2325 29,0128 5,5 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:51:47 12-10-2025 39,2405 28,9542 11,6 0,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:44:02 12-10-2025 39,257 28,9523 4,8 2,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:15:28 12-10-2025 39,2265 29,0585 5 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:58:18 12-10-2025 39,2528 28,9232 12 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:31 12-10-2025 39,278 28,9387 13,5 1,9
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:42 12-10-2025 39,1467 29,0073 5 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 20:24:11 12-10-2025 39,209 29,0995 12,5 0,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:14:56 12-10-2025 39,227 29,035 11,4 1,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:29 12-10-2025 39,2577 28,9142 9,9 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:22 12-10-2025 39,2682 28,9878 5,2 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 17:02:00 12-10-2025 39,1928 29,1127 10,9 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:44:47 12-10-2025 39,2433 28,9607 11 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:07:00 12-10-2025 39,2417 28,979 5 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:14:54 12-10-2025 39,2472 28,9922 10,6 2,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:46:28 12-10-2025 39,2758 28,9018 5,4 2,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:19:48 12-10-2025 39,2323 29,0363 3,7 1,3
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:40 12-10-2025 39,0962 29,1638 17,2 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:02:09 12-10-2025 39,216 28,968 10,9 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:04:16 12-10-2025 39,2292 29,042 5,4 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:23:55 12-10-2025 39,2238 29,0128 2,7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:52:40 12-10-2025 39,248 29,011 10,8 1,8
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:48:04 12-10-2025 39,2618 28,8853 15,6 1,3
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:50 12-10-2025 39,2348 28,9077 12,3 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 06:09:06 12-10-2025 39,2007 29,058 13 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:08:37 12-10-2025 39,249 28,9668 12,6 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:17:34 12-10-2025 39,2168 28,9547 15,5 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:01:55 12-10-2025 39,2232 29,0062 10,8 1,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:00:35 12-10-2025 39,1857 28,9515 17,3 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:55:38 12-10-2025 39,2415 29,0035 10,3 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:45:44 12-10-2025 39,223 28,957 17 0,9
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 04:39:27 12-10-2025 39,2025 29,0752 11,9 0,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 04:16:03 12-10-2025 39,198 28,9617 13,4 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:10:00 12-10-2025 39,2307 28,96 14,9 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:09:14 12-10-2025 39,2323 29,032 5,1 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:55:46 12-10-2025 39,2232 28,9705 4 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:43:58 12-10-2025 39,2493 28,9402 14,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:27:04 12-10-2025 39,2442 28,9787 13,1 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:13:37 12-10-2025 39,2237 28,9585 15,6 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:12:04 12-10-2025 39,2312 29,0143 11,2 1,8
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...