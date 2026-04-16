Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Nisan 2026

Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Nisan 2026
16.04.2026 19:50
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 16 Nisan 2026 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 16 Nisan 2026 19:32 itibariyle Simav (Kütahya) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kütahya deprem haberleri 16 Nisan 2026.. Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 19:32
|39.2294
|28.9700
|10.64
|3.60
|Emet (Kütahya)
|16 Nisan 2026 18:22
|39.4033
|29.3208
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 15:43
|39.2333
|28.9908
|7.05
|1.20
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 14:16
|39.2378
|29.0058
|7.11
|1.50
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 12:53
|39.2100
|28.9967
|13.13
|1.10
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 12:22
|39.2519
|28.9947
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 11:34
|39.2511
|28.9669
|10.65
|1.60
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 10:05
|39.2356
|28.9836
|10.52
|1.50
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 07:05
|39.2350
|29.0033
|11.55
|1.10
|Simav (Kütahya)
|16 Nisan 2026 02:00
|39.2497
|29.0144
|9.10
|0.90
|Simav (Kütahya)
|15 Nisan 2026 22:54
|39.2614
|28.9389
|7.04
|1.30