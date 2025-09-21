Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2025
Son dakika Kütahya deprem haberleri. Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler. 21 Eylül 2025
Son dakika Kütahya deprem haberleri 21 Eylül 2025. Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi.
|Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Simav (Kütahya)
|02:16:22 21-09-2025
|39,23528
|29,00306
|9,49
|4,2
|Simav (Kütahya)
|22:29:33 20-09-2025
|39,24083
|28,99139
|7,01
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:29:32 20-09-2025
|39,2475
|29,0098
|12,5
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:06:10 19-09-2025
|39,236
|29,0358
|5,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:06:10 19-09-2025
|39,23944
|29,01
|8,72
|1,8
|GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:42:29 19-09-2025
|39,1612
|28,893
|6,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:42:27 19-09-2025
|39,09861
|28,96639
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:25:05 19-09-2025
|39,22111
|29,03639
|15,6
|2,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:25:05 19-09-2025
|39,2577
|29,0007
|10,2
|2,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:21:11 19-09-2025
|39,2578
|29,0048
|9,9
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:54:03 19-09-2025
|39,69194
|29,77194
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:10:21 19-09-2025
|39,27583
|28,92972
|7,16
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:20 19-09-2025
|39,2502
|28,9802
|15,8
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:49:09 19-09-2025
|39,2105
|29,0457
|16
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:49:09 19-09-2025
|39,25556
|28,95444
|7,07
|1,2
|Merkez (Kütahya)
|13:38:52 18-09-2025
|39,60972
|30,05583
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:50 18-09-2025
|39,67917
|29,45667
|6,95
|1,2
|GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:30:03 16-09-2025
|39,5573
|29,6635
|0
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:20:44 16-09-2025
|39,2413
|29,0003
|5,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:20:44 16-09-2025
|39,25833
|28,93722
|7
|2,4
|ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:06 15-09-2025
|39,686
|29,3548
|0
|1,3
|YORGUC-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:50:12 15-09-2025
|39,72
|29,4155
|0
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:27:51 15-09-2025
|39,24583
|28,99833
|7,13
|1
|Gediz (Kütahya)
|18:37:23 14-09-2025
|39,15306
|29,43556
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:03:45 14-09-2025
|39,23528
|28,99222
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:03:44 14-09-2025
|39,2413
|29,0088
|10,3
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:47:02 13-09-2025
|39,26972
|28,99667
|9,89
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:46:54 13-09-2025
|39,24444
|28,98944
|11,24
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:46:54 13-09-2025
|39,2455
|29,015
|11,7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:26:58 13-09-2025
|39,27778
|29,18111
|8,35
|1,7
|HISARCIK (KUTAHYA)
|12:26:57 13-09-2025
|39,2527
|29,2183
|12,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:29:01 13-09-2025
|39,25389
|28,97056
|7,18
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:28:51 13-09-2025
|39,246
|29,0395
|3,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:28:50 13-09-2025
|39,25389
|28,94528
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:43:11 13-09-2025
|39,23472
|29,00667
|10,22
|1
|Aslanapa (Kütahya)
|14:02:53 12-09-2025
|39,05833
|29,73444
|7
|1,6
|CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
|14:02:53 12-09-2025
|39,0348
|29,722
|5,4
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:23:00 11-09-2025
|39,2405
|29,0308
|5,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:23:00 11-09-2025
|39,22417
|29,00583
|9,39
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:27:45 11-09-2025
|39,65083
|29,43667
|6,84
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:12:06 10-09-2025
|39,25528
|28,98389
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:12:05 10-09-2025
|39,2408
|28,9938
|10,6
|1,3
|KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:54:17 10-09-2025
|39,5893
|29,3632
|12,4
|1,1
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:47 10-09-2025
|39,085
|28,9432
|5,2
|0,9
|Simav (Kütahya)
|06:05:10 10-09-2025
|39,26167
|28,97333
|7,14
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:05:10 10-09-2025
|39,238
|29,0247
|11,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:13:55 09-09-2025
|39,27028
|28,97806
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:13:55 09-09-2025
|39,2355
|28,9582
|5,3
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:54:30 09-09-2025
|39,69083
|29,45361
|7
|0,8
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|08:19:21 08-09-2025
|39,2793
|29,1115
|4,4
|2,2
