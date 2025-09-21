Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri..Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 21 Eylül 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 21 Eylül 2025 02:16:22 itibariyle Simav () 4,2 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 21 Eylül 2025.. ve Kütahya Kandilli deprem listesi..

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 02:16:22 21-09-2025 39,23528 29,00306 9,49 4,2
Simav (Kütahya) 22:29:33 20-09-2025 39,24083 28,99139 7,01 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:29:32 20-09-2025 39,2475 29,0098 12,5 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:06:10 19-09-2025 39,236 29,0358 5,2 2,1
Simav (Kütahya) 22:06:10 19-09-2025 39,23944 29,01 8,72 1,8
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:29 19-09-2025 39,1612 28,893 6,8 1,5
Simav (Kütahya) 17:42:27 19-09-2025 39,09861 28,96639 7 1,3
Simav (Kütahya) 17:25:05 19-09-2025 39,22111 29,03639 15,6 2,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:25:05 19-09-2025 39,2577 29,0007 10,2 2,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:21:11 19-09-2025 39,2578 29,0048 9,9 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:54:03 19-09-2025 39,69194 29,77194 7 1,5
Simav (Kütahya) 07:10:21 19-09-2025 39,27583 28,92972 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:20 19-09-2025 39,2502 28,9802 15,8 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:49:09 19-09-2025 39,2105 29,0457 16 1,3
Simav (Kütahya) 04:49:09 19-09-2025 39,25556 28,95444 7,07 1,2
Merkez (Kütahya) 13:38:52 18-09-2025 39,60972 30,05583 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:50 18-09-2025 39,67917 29,45667 6,95 1,2
GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:30:03 16-09-2025 39,5573 29,6635 0 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:20:44 16-09-2025 39,2413 29,0003 5,6 2,2
Simav (Kütahya) 02:20:44 16-09-2025 39,25833 28,93722 7 2,4
ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:06 15-09-2025 39,686 29,3548 0 1,3
YORGUC-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:50:12 15-09-2025 39,72 29,4155 0 1,3
Simav (Kütahya) 08:27:51 15-09-2025 39,24583 28,99833 7,13 1
Gediz (Kütahya) 18:37:23 14-09-2025 39,15306 29,43556 7 1,4
Simav (Kütahya) 14:03:45 14-09-2025 39,23528 28,99222 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:03:44 14-09-2025 39,2413 29,0088 10,3 2,3
Simav (Kütahya) 20:47:02 13-09-2025 39,26972 28,99667 9,89 1,1
Simav (Kütahya) 19:46:54 13-09-2025 39,24444 28,98944 11,24 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:46:54 13-09-2025 39,2455 29,015 11,7 1,3
Emet (Kütahya) 12:26:58 13-09-2025 39,27778 29,18111 8,35 1,7
HISARCIK (KUTAHYA) 12:26:57 13-09-2025 39,2527 29,2183 12,7 2,1
Simav (Kütahya) 07:29:01 13-09-2025 39,25389 28,97056 7,18 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:28:51 13-09-2025 39,246 29,0395 3,1 1,3
Simav (Kütahya) 07:28:50 13-09-2025 39,25389 28,94528 7 1,3
Simav (Kütahya) 05:43:11 13-09-2025 39,23472 29,00667 10,22 1
Aslanapa (Kütahya) 14:02:53 12-09-2025 39,05833 29,73444 7 1,6
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 14:02:53 12-09-2025 39,0348 29,722 5,4 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:23:00 11-09-2025 39,2405 29,0308 5,2 1,9
Simav (Kütahya) 19:23:00 11-09-2025 39,22417 29,00583 9,39 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 11:27:45 11-09-2025 39,65083 29,43667 6,84 1,1
Simav (Kütahya) 19:12:06 10-09-2025 39,25528 28,98389 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:12:05 10-09-2025 39,2408 28,9938 10,6 1,3
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:17 10-09-2025 39,5893 29,3632 12,4 1,1
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:47 10-09-2025 39,085 28,9432 5,2 0,9
Simav (Kütahya) 06:05:10 10-09-2025 39,26167 28,97333 7,14 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:05:10 10-09-2025 39,238 29,0247 11,6 1,4
Simav (Kütahya) 16:13:55 09-09-2025 39,27028 28,97806 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:13:55 09-09-2025 39,2355 28,9582 5,3 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:54:30 09-09-2025 39,69083 29,45361 7 0,8
KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) 08:19:21 08-09-2025 39,2793 29,1115 4,4 2,2
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:29:32 20-09-2025 39,2475 29,0098 12,5 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:06:10 19-09-2025 39,236 29,0358 5,2 2,1
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:29 19-09-2025 39,1612 28,893 6,8 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:25:05 19-09-2025 39,2577 29,0007 10,2 2,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:21:11 19-09-2025 39,2578 29,0048 9,9 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:20 19-09-2025 39,2502 28,9802 15,8 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:49:09 19-09-2025 39,2105 29,0457 16 1,3
GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:30:03 16-09-2025 39,5573 29,6635 0 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:20:44 16-09-2025 39,2413 29,0003 5,6 2,2
ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:06 15-09-2025 39,686 29,3548 0 1,3
YORGUC-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:50:12 15-09-2025 39,72 29,4155 0 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:03:44 14-09-2025 39,2413 29,0088 10,3 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:46:54 13-09-2025 39,2455 29,015 11,7 1,3
HISARCIK (KUTAHYA) 12:26:57 13-09-2025 39,2527 29,2183 12,7 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:28:51 13-09-2025 39,246 29,0395 3,1 1,3
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 14:02:53 12-09-2025 39,0348 29,722 5,4 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:23:00 11-09-2025 39,2405 29,0308 5,2 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:12:05 10-09-2025 39,2408 28,9938 10,6 1,3
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:17 10-09-2025 39,5893 29,3632 12,4 1,1
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:47 10-09-2025 39,085 28,9432 5,2 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:05:10 10-09-2025 39,238 29,0247 11,6 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:13:55 09-09-2025 39,2355 28,9582 5,3 1,5
KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) 08:19:21 08-09-2025 39,2793 29,1115 4,4 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:06:55 07-09-2025 39,2322 29,0355 6,7 2,1
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 11:41:25 06-09-2025 39,1478 29,0347 8,8 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:42:28 06-09-2025 39,2443 29,0168 10,7 1,7
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:37:39 05-09-2025 39,6288 29,5037 0 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:41:10 05-09-2025 39,2335 29,0585 14,3 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:49 05-09-2025 39,2503 29,0082 11 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:56:09 05-09-2025 39,2265 29,0493 11,2 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:43 05-09-2025 39,2442 29,0065 7,3 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:22:39 03-09-2025 39,2442 29,0103 14,9 2,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:17:43 03-09-2025 39,2583 28,9997 10 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:14 03-09-2025 39,2543 28,964 5,7 1,9
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:27 01-09-2025 39,141 29,0137 10,9 1,4
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 17:38:18 01-09-2025 39,6138 29,4247 0 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:08 01-09-2025 39,2657 29,0167 12,2 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:40:51 01-09-2025 39,2352 28,9598 21,4 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:17 01-09-2025 39,2602 29,0077 12,1 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:35:20 01-09-2025 39,2083 28,9988 2,1 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:56:41 01-09-2025 39,2307 29,0238 5,4 2,1
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 04:12:56 01-09-2025 39,2725 29,2652 5 1,2
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 02:56:24 01-09-2025 39,2093 29,4093 5,7 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:04:53 31-08-2025 39,2378 29,0303 5,4 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:47:58 31-08-2025 39,2157 29,028 4 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:01:12 31-08-2025 39,2658 28,9847 16 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:44:15 31-08-2025 39,224 29,0087 12,2 1,1
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 02:14:48 31-08-2025 39,2277 29,3843 8,2 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:12:44 31-08-2025 39,2292 29,0073 9,4 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:24:04 30-08-2025 39,2282 28,9897 12 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...