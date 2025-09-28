Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Eylül 2025

Tarih-saat 28 Eylül 2025 13:12:59 itibariyle Simav () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 13:12:59 28-09-2025 39,22417 28,99167 10,59 4
Simav (Kütahya) 13:12:46 28-09-2025 39,24528 28,96694 7,19 2,2
Simav (Kütahya) 12:59:15 28-09-2025 39,22167 28,99389 8,46 5,4
BEYKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 06:36:38 28-09-2025 39,2377 29,2012 14,8 1,1
Hisarcık (Kütahya) 06:36:37 28-09-2025 39,25556 29,20028 6,86 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:28:07 28-09-2025 39,234 28,9932 10,6 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:32:35 28-09-2025 39,2037 29,0407 11 1,1
Simav (Kütahya) 06:29:15 27-09-2025 39,24111 28,99444 9,47 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:14 27-09-2025 39,2522 28,976 7,5 1,7
Simav (Kütahya) 00:34:03 27-09-2025 39,27222 28,95611 10,02 1,2
Emet (Kütahya) 13:49:00 26-09-2025 39,40722 29,25833 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:31:04 26-09-2025 39,25778 28,96028 7 1,7
Gediz (Kütahya) 11:18:54 26-09-2025 39,03861 29,635 7 1,1
Simav (Kütahya) 13:42:07 25-09-2025 39,24694 29,00722 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:07 25-09-2025 39,2283 28,9983 12,9 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:58:00 25-09-2025 39,65722 29,46667 7,22 1,2
Simav (Kütahya) 08:59:28 24-09-2025 39,25917 28,99583 7 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:59:28 24-09-2025 39,2472 29,0347 3,4 1,3
Simav (Kütahya) 04:32:10 24-09-2025 39,24639 28,97944 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:32:10 24-09-2025 39,2407 28,9822 6,7 2,1
Hisarcık (Kütahya) 23:10:30 23-09-2025 39,21111 29,04722 5,35 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:10:29 23-09-2025 39,2417 29,0383 10 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:17:46 23-09-2025 39,234 29,0003 10,6 2,4
Simav (Kütahya) 06:17:45 23-09-2025 39,24306 28,98389 6,99 2,2
Simav (Kütahya) 04:34:41 23-09-2025 39,23306 29,01722 11,6 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:34:40 23-09-2025 39,2215 29,0165 15,3 1,3
Simav (Kütahya) 03:55:51 23-09-2025 39,21028 29,01333 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:55:51 23-09-2025 39,2355 29,001 11,7 1,6
Simav (Kütahya) 19:17:46 22-09-2025 39,23083 29,00861 10,29 1,2
Simav (Kütahya) 09:21:59 22-09-2025 39,24389 29,00472 7,15 1,1
Simav (Kütahya) 09:03:00 22-09-2025 39,2525 28,95278 7,49 1,5
Simav (Kütahya) 05:47:07 22-09-2025 39,24333 29,02083 7,99 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 05:47:04 22-09-2025 39,3093 28,8467 5,1 1,9
Simav (Kütahya) 20:59:55 21-09-2025 39,23556 29,00861 9,77 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:59:55 21-09-2025 39,2297 29,023 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:25:45 21-09-2025 39,2347 29,0183 5 2,8
Simav (Kütahya) 19:25:45 21-09-2025 39,21417 29,00472 6,95 2,6
Simav (Kütahya) 11:22:25 21-09-2025 39,25028 28,99556 8,79 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:24 21-09-2025 39,2485 28,9847 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 09:56:06 21-09-2025 39,2375 28,98917 7,01 1,6
Simav (Kütahya) 09:12:06 21-09-2025 39,26389 29,00194 8,33 1
Pazarlar (Kütahya) 07:15:59 21-09-2025 38,91833 29,10083 7 1,3
Simav (Kütahya) 06:24:24 21-09-2025 39,22417 29,00611 7,16 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:23 21-09-2025 39,2265 28,9965 12,1 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:24 21-09-2025 39,2202 28,9833 9,3 1,2
Simav (Kütahya) 06:05:23 21-09-2025 39,24583 28,98667 14,64 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:59:22 21-09-2025 39,225 29,0217 11,4 2,1
Simav (Kütahya) 05:59:22 21-09-2025 39,24028 29,01083 7,6 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:51:11 21-09-2025 39,2738 28,9242 5,4 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:38:27 21-09-2025 39,2387 29,0465 2,6 1,3
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BEYKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 06:36:38 28-09-2025 39,2377 29,2012 14,8 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:28:07 28-09-2025 39,234 28,9932 10,6 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:32:35 28-09-2025 39,2037 29,0407 11 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:14 27-09-2025 39,2522 28,976 7,5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:07 25-09-2025 39,2283 28,9983 12,9 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:59:28 24-09-2025 39,2472 29,0347 3,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:32:10 24-09-2025 39,2407 28,9822 6,7 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:10:29 23-09-2025 39,2417 29,0383 10 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:17:46 23-09-2025 39,234 29,0003 10,6 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:34:40 23-09-2025 39,2215 29,0165 15,3 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:55:51 23-09-2025 39,2355 29,001 11,7 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 05:47:04 22-09-2025 39,3093 28,8467 5,1 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:59:55 21-09-2025 39,2297 29,023 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:25:45 21-09-2025 39,2347 29,0183 5 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:24 21-09-2025 39,2485 28,9847 5,4 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:23 21-09-2025 39,2265 28,9965 12,1 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:24 21-09-2025 39,2202 28,9833 9,3 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:59:22 21-09-2025 39,225 29,0217 11,4 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:51:11 21-09-2025 39,2738 28,9242 5,4 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:38:27 21-09-2025 39,2387 29,0465 2,6 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:22:06 21-09-2025 39,232 29,0383 10,6 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:06:32 21-09-2025 39,2377 29,0093 10,6 2,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:51:41 21-09-2025 39,2547 29,004 5,6 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:07 21-09-2025 39,2278 28,989 9,8 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:33:19 21-09-2025 39,242 29,014 5,3 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:21 21-09-2025 39,2433 29,0202 11,2 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:45 21-09-2025 39,2303 29,0178 10,5 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:00:58 21-09-2025 39,2475 28,9813 12,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:59:50 21-09-2025 39,2427 28,9975 10,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:54:56 21-09-2025 39,2257 29,0327 11,8 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 03:53:30 21-09-2025 39,2263 28,9227 7,7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:39:36 21-09-2025 39,2443 28,9917 10 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:38:19 21-09-2025 39,1903 28,987 15,4 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:37:45 21-09-2025 39,2448 29,0085 5,4 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:26:52 21-09-2025 39,2343 29,0503 2,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:23:11 21-09-2025 39,2398 29,0082 10 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:47 21-09-2025 39,2655 28,9973 5,4 1,4
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:34 21-09-2025 39,1437 29,0448 9,3 1,1
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 03:15:15 21-09-2025 39,2105 29,07 3,3 1,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:55 21-09-2025 39,1695 28,9895 17,3 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:05:34 21-09-2025 39,2333 29,0095 10,6 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:15 21-09-2025 39,2168 28,9913 11,7 1,2
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:07 21-09-2025 39,1687 28,929 20,7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:55:29 21-09-2025 39,2343 29,021 3,8 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:53:05 21-09-2025 39,2245 29,0328 5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:51:52 21-09-2025 39,2522 28,9943 5,3 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:48:33 21-09-2025 39,2737 28,9802 12,5 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:48:09 21-09-2025 39,2362 29,0057 11,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:46:07 21-09-2025 39,2478 29,0058 10,3 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:59 21-09-2025 39,2428 28,9985 5,5 2,2
