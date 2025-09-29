Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Eylül 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri..Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 29 Eylül 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 29 Eylül 2025 01:48:28 itibariyle Simav () 4,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 29 Eylül 2025.. ve Kütahya Kandilli deprem listesi..

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 01:48:28 29-09-2025 39,22917 29,00861 10,31 4,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:50 29-09-2025 39,2578 28,9893 5,1 1,7
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 01:37:12 29-09-2025 39,1022 28,9822 14,7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:34:10 29-09-2025 39,2438 29,0045 5,6 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:28:27 29-09-2025 39,2475 29,0077 5,3 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:26:28 29-09-2025 39,249 28,9497 5,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:25:14 29-09-2025 39,2345 29,0133 5,3 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:22:32 29-09-2025 39,2507 28,9795 5,3 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:14:22 29-09-2025 39,2598 28,9592 5 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:11:20 29-09-2025 39,2487 29,0075 5,4 0,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:08:28 29-09-2025 39,2703 28,9548 5,3 2,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:49:53 29-09-2025 39,2505 29,0237 11,1 2
Simav (Kütahya) 00:47:20 29-09-2025 39,25556 28,99167 7,19 1
Simav (Kütahya) 00:34:21 29-09-2025 39,24972 28,94083 6,89 1,1
Simav (Kütahya) 00:18:11 29-09-2025 39,22611 29,00444 9,48 1,2
Simav (Kütahya) 00:10:57 29-09-2025 39,28361 28,95361 7,92 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 00:10:57 29-09-2025 39,2067 29,0955 16 1,5
Simav (Kütahya) 00:00:05 29-09-2025 39,23694 28,96444 7,04 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:00:04 29-09-2025 39,2575 29,0377 5 1,5
Simav (Kütahya) 23:58:51 28-09-2025 39,22 29,00444 9,15 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:58:51 28-09-2025 39,2343 29,0537 4,1 1,3
Simav (Kütahya) 23:56:12 28-09-2025 39,24028 28,98778 7,89 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:56:12 28-09-2025 39,2625 29,0305 2,2 2,3
Simav (Kütahya) 23:50:16 28-09-2025 39,26278 28,98583 11,95 1
Simav (Kütahya) 23:33:13 28-09-2025 39,23583 28,99639 10,06 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:33:12 28-09-2025 39,2618 28,9897 4,7 1,4
Simav (Kütahya) 23:24:27 28-09-2025 39,25111 28,97694 6,17 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:24:26 28-09-2025 39,2545 29,0055 5 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:23:04 28-09-2025 39,2283 29,0267 15,7 2
Simav (Kütahya) 23:23:04 28-09-2025 39,26944 28,96333 10,21 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:18:39 28-09-2025 39,261 29,0085 5,1 2,2
Simav (Kütahya) 23:18:39 28-09-2025 39,24611 28,96861 8,76 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:14:14 28-09-2025 39,2392 28,9897 11,6 1,6
Simav (Kütahya) 23:14:14 28-09-2025 39,24472 28,97194 10,17 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:11:04 28-09-2025 39,2565 28,9647 12,2 1,7
Simav (Kütahya) 23:11:03 28-09-2025 39,27917 28,92028 9,11 1,4
Simav (Kütahya) 23:06:41 28-09-2025 39,25833 28,93889 7 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 23:06:41 28-09-2025 39,2665 28,965 2,6 1,9
Simav (Kütahya) 23:02:58 28-09-2025 39,22528 29,01417 9,75 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:02:58 28-09-2025 39,2173 29,0195 9,1 1,5
Simav (Kütahya) 23:01:04 28-09-2025 39,23028 29,02306 7,12 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:01:03 28-09-2025 39,2502 28,9853 14,4 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:56:22 28-09-2025 39,2518 29,0185 2 1,5
Simav (Kütahya) 22:55:14 28-09-2025 39,26 28,90167 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:55:14 28-09-2025 39,2873 28,9573 11,3 1,5
Simav (Kütahya) 22:46:58 28-09-2025 39,22111 29,01028 8,42 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:46:57 28-09-2025 39,2505 29,0353 3,2 1,8
Simav (Kütahya) 22:40:41 28-09-2025 39,22528 29,01833 8,2 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:40:41 28-09-2025 39,2208 29,0437 9,6 2,1
Simav (Kütahya) 22:36:16 28-09-2025 39,23 29,01 11,92 3,1
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
