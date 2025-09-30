Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Eylül 2025

Tarih-saat 30 Eylül 2025 12:52:56 itibariyle Simav () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 12:52:56 30-09-2025 39,22556 29,00472 13,6 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:34 30-09-2025 39,2428 28,9815 12,5 2
Simav (Kütahya) 11:55:31 30-09-2025 39,22361 29,00111 13,73 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:31 30-09-2025 39,2067 29,0008 5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:44:20 30-09-2025 39,2433 29,0262 10,4 1,4
Simav (Kütahya) 11:44:18 30-09-2025 39,25528 28,99194 13,7 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 11:37:33 30-09-2025 39,2255 28,8928 9 1,7
Simav (Kütahya) 11:37:32 30-09-2025 39,23944 28,915 12,7 1,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 11:31:56 30-09-2025 39,175 28,9872 1,1 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:13 30-09-2025 39,2127 29,0078 11,8 1,6
Simav (Kütahya) 11:23:12 30-09-2025 39,22389 28,99611 11,93 1,4
Simav (Kütahya) 11:06:24 30-09-2025 39,22028 29 10,05 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:06:24 30-09-2025 39,1657 29,0058 4,7 1,3
Simav (Kütahya) 10:53:22 30-09-2025 39,21222 29,02889 9,48 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:53:22 30-09-2025 39,2018 29,026 2,3 1,5
Emet (Kütahya) 10:48:42 30-09-2025 39,25861 29,0575 7 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:39 30-09-2025 39,2212 29,0367 6,2 2,6
Simav (Kütahya) 10:42:38 30-09-2025 39,21944 29,00917 11,81 2,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:31:10 30-09-2025 39,1917 28,9457 17,6 2,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:30:19 30-09-2025 39,2143 28,933 8 2,4
SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) 10:17:06 30-09-2025 39,0408 29,026 5 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:00:47 30-09-2025 39,1992 29,013 15,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:45:08 30-09-2025 39,2308 28,9968 9,8 2,4
Simav (Kütahya) 08:45:08 30-09-2025 39,24806 29,00333 10,09 2
Simav (Kütahya) 08:32:00 30-09-2025 39,13472 29,07917 6,86 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:58 30-09-2025 39,2448 29,019 5,2 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:08:18 30-09-2025 39,2247 29,0357 6,4 2,4
Simav (Kütahya) 08:08:17 30-09-2025 39,22278 29,01806 10,73 2,5
Simav (Kütahya) 07:36:45 30-09-2025 39,22333 28,915 7 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:44 30-09-2025 39,2545 28,8932 16,2 1
Simav (Kütahya) 07:27:50 30-09-2025 39,25361 28,98333 9,22 0,9
Simav (Kütahya) 07:26:53 30-09-2025 39,21611 29,02667 8,75 0,9
Simav (Kütahya) 07:20:16 30-09-2025 39,21972 29,01556 9,72 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:20:16 30-09-2025 39,2247 29,0263 10 2
Simav (Kütahya) 07:17:13 30-09-2025 39,23361 29,00306 8,54 1,1
Simav (Kütahya) 07:16:29 30-09-2025 39,27667 28,91667 7,98 0,9
Simav (Kütahya) 07:09:28 30-09-2025 39,23389 28,98778 10,79 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:09:28 30-09-2025 39,236 29,0198 3,8 3,2
Simav (Kütahya) 07:08:58 30-09-2025 39,23472 29,00389 7,09 2,3
Simav (Kütahya) 06:53:00 30-09-2025 39,25806 28,91861 7 0,9
Simav (Kütahya) 06:46:33 30-09-2025 39,25167 28,97611 7,05 0,8
Simav (Kütahya) 06:39:04 30-09-2025 39,21944 29,01611 10,87 2,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:39:04 30-09-2025 39,2147 29,0317 8,8 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:08 30-09-2025 39,2392 28,9862 11,8 1
Simav (Kütahya) 06:26:07 30-09-2025 39,25583 28,9375 7 0,9
Simav (Kütahya) 06:24:33 30-09-2025 39,25083 29,00194 7,04 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:33 30-09-2025 39,256 28,9775 12,9 1,5
Simav (Kütahya) 05:55:36 30-09-2025 39,2125 29,0275 8,7 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:36 30-09-2025 39,1828 29,029 6,2 1,3
Simav (Kütahya) 05:55:01 30-09-2025 39,18306 29,02139 12,71 1
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:34 30-09-2025 39,2428 28,9815 12,5 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:31 30-09-2025 39,2067 29,0008 5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:44:20 30-09-2025 39,2433 29,0262 10,4 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 11:37:33 30-09-2025 39,2255 28,8928 9 1,7
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 11:31:56 30-09-2025 39,175 28,9872 1,1 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:13 30-09-2025 39,2127 29,0078 11,8 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:06:24 30-09-2025 39,1657 29,0058 4,7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:53:22 30-09-2025 39,2018 29,026 2,3 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:39 30-09-2025 39,2212 29,0367 6,2 2,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:31:10 30-09-2025 39,1917 28,9457 17,6 2,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:30:19 30-09-2025 39,2143 28,933 8 2,4
SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) 10:17:06 30-09-2025 39,0408 29,026 5 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:00:47 30-09-2025 39,1992 29,013 15,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:45:08 30-09-2025 39,2308 28,9968 9,8 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:58 30-09-2025 39,2448 29,019 5,2 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:08:18 30-09-2025 39,2247 29,0357 6,4 2,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:44 30-09-2025 39,2545 28,8932 16,2 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:20:16 30-09-2025 39,2247 29,0263 10 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:09:28 30-09-2025 39,236 29,0198 3,8 3,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:39:04 30-09-2025 39,2147 29,0317 8,8 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:08 30-09-2025 39,2392 28,9862 11,8 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:33 30-09-2025 39,256 28,9775 12,9 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:36 30-09-2025 39,1828 29,029 6,2 1,3
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:01 30-09-2025 39,1907 28,9117 17,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:42:17 30-09-2025 39,232 29,0218 10,6 2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:37:12 30-09-2025 39,184 29,0137 1,6 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:21 30-09-2025 39,2385 28,9947 6,7 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:59:19 30-09-2025 39,2615 28,9755 4,2 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:58:17 30-09-2025 39,2265 29,0422 2,3 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:57:11 30-09-2025 39,258 28,9853 5,3 2,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:39:54 30-09-2025 39,264 28,9788 11,2 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:38:04 30-09-2025 39,258 28,9742 4,9 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:36:14 30-09-2025 39,2422 29,0065 15 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:35:20 30-09-2025 39,2347 29,04 5,3 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:59 30-09-2025 39,2282 28,8925 5 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:14:30 30-09-2025 39,2283 29,0042 7,4 2,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:07:37 30-09-2025 39,2185 29,0168 7 3
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 03:52:53 30-09-2025 39,1875 29,3852 8,4 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:50:46 30-09-2025 39,2418 28,9742 5,9 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:45:26 30-09-2025 39,2497 28,9655 5,2 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:42:47 30-09-2025 39,2343 28,9788 11 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:54 30-09-2025 39,2395 29,0037 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:06:43 30-09-2025 39,2367 28,9997 10,4 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:02 30-09-2025 39,2398 28,9798 18,9 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:48:36 30-09-2025 39,2188 29,056 4,4 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:41:54 30-09-2025 39,2428 29,0222 5,4 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:21 30-09-2025 39,2278 29,0202 5,4 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:21:18 30-09-2025 39,2278 29,052 3,6 1,7
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 02:20:23 30-09-2025 39,227 29,0845 5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:19:49 30-09-2025 39,2312 29,0257 6,7 1,6
