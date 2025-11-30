Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Kasım 2025

NTV - Haber Merkezi

Son dakika Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 30 Kasım 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...