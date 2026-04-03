A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçı 14 Haziran günü TSİ 07.00'de başlayacak.

Avustralya ile oynanacak maç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı güne denk geliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklama yaptı.

TARİH DEĞİŞTİ

Bakan Tekin, LGS tarihinin değiştiğini açıkladı.

Tekin, LGS tarihinin bir öne çekildiğini ve 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak.

SAATLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların, öğrencilerin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezi sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezi sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır. Diğer yandan, öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.”

ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise 20 Haziran'da yapılacak Türkiye-Paraguay maçıyla aynı gün planlanan YKS tarihlerinde ise değişiklik yok.

TYT oturumu 20 Haziran saat 10'da yapılacak.