SON DAKİKA: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 03.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise saat 04.21'de 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

SON DAKİKA: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 03.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 3.3 kilometre altında gerçekleştiği bilgisi verildi.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de saat 04.21'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

, yerin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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