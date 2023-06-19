SON DAKİKA: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 03.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 3.3 kilometre altında gerçekleştiği bilgisi verildi.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de saat 04.21'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.