SON DAKİKA: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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