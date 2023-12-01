SON DAKİKA: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-12-01
Saat:03:18:49 TSİ
Enlem:38.37028 N
Boylam:37.61 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/g2XNwZdAHq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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