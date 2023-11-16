SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü 'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Aynı bölge saat 01.33'te 3,2 ve saat 01.58'de 3,5 büyüklüğünde depremle yine sallandı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...