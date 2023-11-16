SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Aynı bölge saat 01.33'te 3,2 ve saat 01.58'de 3,5 büyüklüğünde depremle yine sallandı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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