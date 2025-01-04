SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.



Sarsıntının 10,43 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.