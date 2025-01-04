SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntının 10,43 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Son Dakika Haberleri
- Deprem