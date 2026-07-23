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SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

23.07.2026 10:39

SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
NTV
NTV - Haber Merkezi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü ise Akçadağ ilçesi.

 

AFAD verilerine göre saat 10.26'da meydana gelen deprem 11,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Merkez (Bolu)23 Temmuz 2026 09:3140.860831.64076.911.20
Sındırgı (Balıkesir)23 Temmuz 2026 08:5539.218328.14406.991.20
Merkez (Elazığ)23 Temmuz 2026 08:2438.617539.658712.862.70
Menteşe (Muğla)23 Temmuz 2026 08:0437.072728.28777.001.20
Sungurlu (Çorum)23 Temmuz 2026 07:3140.044034.29857.151.00
Hekimhan (Malatya)23 Temmuz 2026 06:5138.965337.89887.001.40
Sivrice (Elazığ)23 Temmuz 2026 06:2338.421239.21437.001.50
Ege Denizi - [33.53 km] Gökçeada (Çanakkale)23 Temmuz 2026 06:0339.823825.66487.011.60
Sındırgı (Balıkesir)23 Temmuz 2026 05:3939.217728.16209.202.60
Germencik (Aydın)23 Temmuz 2026 05:2237.861727.63776.990.90
Ula (Muğla)23 Temmuz 2026 05:1437.115528.50627.011.30
Elbistan (Kahramanmaraş)23 Temmuz 2026 04:5338.296737.26425.941.70
Sındırgı (Balıkesir)23 Temmuz 2026 04:4839.230528.16527.001.20
Simav (Kütahya)23 Temmuz 2026 04:2939.266328.95637.001.30
Elbistan (Kahramanmaraş)23 Temmuz 2026 03:0638.206737.72127.001.60