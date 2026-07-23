SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü ise Akçadağ ilçesi.

AFAD verilerine göre saat 10.26'da meydana gelen deprem 11,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.