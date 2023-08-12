SON DAKİKA: Malatya'da art arda 3 deprem| Son depremler

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİNDEN ÇOK ORTA VE KÜÇÜK DEPREMLER PEŞ PEŞE SIRALANABİLİR



Depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğine dikkat çeken Tüysüz, “Bir süre daha bu depremlerin nasıl seyrettiğini izlememiz gerekir. Burada büyük bir deprem beklentisinden çok, orta ve küçük büyüklükteki depremlerin peş peşe sıralandığı bir deprem olacak gibi.” diye konuştu.



Tüysüz şunları söyledi:



“Deprem olan bölgenin güneyinde, saha çalışmaları esnasında bir fayın olduğu belirlendi. Bu fay üzerinde artçıların dizildiği belirlendi. Burada bir fay olduğu, artçı depremleri yarattığı belirlendi. Ama bu kadar kuzeye çıktığını bilmiyorduk. Belki bundan sonraki çalışmalarda o fay sisteminin kuzeye doğru devam ettiği ortaya konabilir.



Bu tür depremler kendi başlarına yıkıcı depremler değildir. Hasarlı bir bina, bu tür artçılarla yıkılabilir. O nedenle bu tür binalara dikkat etmek en doğru davranış olacaktır. Hasarlı binalarda, incelemelerin bir an önce tamamlanmasında yarar var. Görünen o ki, deprem etkinliği daha çok uzun bir süre varlığını devam ettirecek.”

PANİKLEYEN 16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Malatya’da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.



Malatya’da peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.