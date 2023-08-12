SON DAKİKA: Malatya'da art arda 3 deprem| Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39 ve 16.40'ta peş peşe iki deprem meydana geldi. Ardından saat 18.18'te 4,2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 16.39'daki depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bu deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İkinci deprem bir dakika sonra meydana geldi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Üçüncü deprem saat 18.18'de yaşandı. Depremin 9,13 kilometre derinlikte ve 4,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Çevre şehirlerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI: ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Depremin ardından NTV canlı yayınına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Birkaç gündür art arda sallanıyoruz. Haliyle birden ne olduğunu anlayamadık. İki deprem yaşadık. Bugünlerde üst üste olunca ister istemez tedirginlik devam ediyor. Şu an itibariyle çağrı merkezimize gelen olumsuz bir durum yok.” dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI: TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, depremlerin ardından saha tarama çalışmalarının başladığını söyledi.
AFAD'tan da yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olumsuz bir durum bildirilmediği kaydedildi.
OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİNDEN ÇOK ORTA VE KÜÇÜK DEPREMLER PEŞ PEŞE SIRALANABİLİR
Depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğine dikkat çeken Tüysüz, “Bir süre daha bu depremlerin nasıl seyrettiğini izlememiz gerekir. Burada büyük bir deprem beklentisinden çok, orta ve küçük büyüklükteki depremlerin peş peşe sıralandığı bir deprem olacak gibi.” diye konuştu.
Tüysüz şunları söyledi:
“Deprem olan bölgenin güneyinde, saha çalışmaları esnasında bir fayın olduğu belirlendi. Bu fay üzerinde artçıların dizildiği belirlendi. Burada bir fay olduğu, artçı depremleri yarattığı belirlendi. Ama bu kadar kuzeye çıktığını bilmiyorduk. Belki bundan sonraki çalışmalarda o fay sisteminin kuzeye doğru devam ettiği ortaya konabilir.
Bu tür depremler kendi başlarına yıkıcı depremler değildir. Hasarlı bir bina, bu tür artçılarla yıkılabilir. O nedenle bu tür binalara dikkat etmek en doğru davranış olacaktır. Hasarlı binalarda, incelemelerin bir an önce tamamlanmasında yarar var. Görünen o ki, deprem etkinliği daha çok uzun bir süre varlığını devam ettirecek.”
PANİKLEYEN 16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Malatya’da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.
Malatya’da peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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