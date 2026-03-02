Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Mart 2026
02.03.2026 18:20
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Malatya deprem haberleri.. Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 02 Mart 2026 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 02 Mart 2026 17:52 itibariyle Battalgazi (Malatya) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 02 Mart 2026.. Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|02 Mart 2026 17:52
|38.2369
|38.4928
|8.94
|4.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|02 Mart 2026 11:58
|38.1919
|38.4225
|7.00
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|02 Mart 2026 11:57
|38.1872
|38.4178
|7.00
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|02 Mart 2026 09:41
|38.2292
|38.5100
|7.00
|1.80
|Pütürge (Malatya)
|02 Mart 2026 08:52
|38.1908
|39.0756
|7.02
|3.00
|Pütürge (Malatya)
|02 Mart 2026 08:01
|38.2083
|38.7469
|7.05
|1.80
|Battalgazi (Malatya)
|02 Mart 2026 06:24
|38.1542
|38.5881
|7.00
|1.00
|Pütürge (Malatya)
|02 Mart 2026 04:01
|38.2547
|38.6597
|10.91
|1.50
|Pütürge (Malatya)
|02 Mart 2026 04:00
|38.2539
|38.6536
|10.91
|1.90
|Akçadağ (Malatya)
|01 Mart 2026 23:49
|38.2722
|37.7589
|7.20
|1.60