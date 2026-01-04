Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ocak 2026
04.01.2026 08:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Malatya deprem haberleri.. Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 04 Ocak 2026 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 04 Ocak 2026 07:07 itibariyle Doğanşehir (Malatya) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 04 Ocak 2026.. Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Doğanşehir (Malatya)
|04 Ocak 2026 07:07
|38.0247
|37.6739
|7.02
|3.50
|Pütürge (Malatya)
|04 Ocak 2026 06:47
|38.2533
|38.7911
|10.20
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|04 Ocak 2026 02:24
|38.2356
|38.2419
|4.75
|2.00
|Doğanşehir (Malatya)
|04 Ocak 2026 01:40
|37.9983
|38.1547
|7.08
|1.50
|Kale (Malatya)
|04 Ocak 2026 00:12
|38.3550
|38.7867
|9.40
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|03 Ocak 2026 21:15
|38.2622
|38.5308
|6.94
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|03 Ocak 2026 19:39
|38.3275
|38.9136
|7.12
|1.30
|Kuluncak (Malatya)
|03 Ocak 2026 15:41
|38.9717
|37.7767
|19.02
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|03 Ocak 2026 15:19
|38.1386
|38.5853
|7.01
|1.30
|Hekimhan (Malatya)
|03 Ocak 2026 12:11
|39.0103
|37.8533
|8.37
|1.40