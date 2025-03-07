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Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Mart 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 07 Mart 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Mart 2025

Tarih-saat 07 Mart 2025 21:04:51 itibariyle Doğanşehir () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 07 Mart 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 21:04:51 07-03-2025 38,17472 38,00389 10,38 3,5
Hekimhan (Malatya) 18:23:40 07-03-2025 38,66 38,06028 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 17:03:19 07-03-2025 38,26861 38,08583 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 13:04:12 07-03-2025 38,27889 38,08806 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:47 07-03-2025 38,24611 38,14167 7 1,9
Pütürge (Malatya) 10:56:13 07-03-2025 38,31806 38,85917 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:48:20 07-03-2025 38,33639 38,17306 7 1,6
DURULDU-(MALATYA) 04:48:19 07-03-2025 38,3333 38,1727 11,8 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 03:56:34 07-03-2025 38,25806 38,14667 7 1
Pütürge (Malatya) 03:13:00 07-03-2025 38,25889 38,85 8,81 1
Kale (Malatya) 00:32:02 07-03-2025 38,35472 38,71972 7 1,1
Pütürge (Malatya) 00:26:54 07-03-2025 38,23722 38,75194 5,86 1,2
Kale (Malatya) 22:13:44 06-03-2025 38,36056 38,85778 7 1
SARIOT-KALE (MALATYA) 19:43:06 06-03-2025 38,3293 38,7585 8,2 1,7
Pütürge (Malatya) 19:43:06 06-03-2025 38,26528 38,78528 7 1,8
Pütürge (Malatya) 18:13:16 06-03-2025 38,24167 38,65194 11,41 1,2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 16:27:34 06-03-2025 38,3657 37,5665 5 1,5
Darende (Malatya) 08:41:08 06-03-2025 38,3975 37,48583 7,22 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 08:41:07 06-03-2025 38,417 37,582 8,2 2
Pütürge (Malatya) 07:39:54 06-03-2025 38,27722 38,80972 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 07:08:44 06-03-2025 38,21889 38,105 7 1,9
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 07:08:43 06-03-2025 38,2688 38,0895 6,9 1,7
Pütürge (Malatya) 02:49:02 06-03-2025 38,20944 38,7275 13,03 0,8
Kale (Malatya) 01:50:59 06-03-2025 38,35056 38,87028 10,96 1,1
Kale (Malatya) 21:18:15 05-03-2025 38,32222 38,78444 6,83 0,9
Kale (Malatya) 19:18:07 05-03-2025 38,35417 38,75056 12,19 1
Kale (Malatya) 13:52:08 05-03-2025 38,33972 38,80861 7 0,9
Kale (Malatya) 13:33:23 05-03-2025 38,35778 38,74306 11,72 1
Akçadağ (Malatya) 12:37:45 05-03-2025 38,25833 38,08944 7 1,7
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) 12:37:44 05-03-2025 38,2752 38,0675 6,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 07:45:19 05-03-2025 38,26306 38,295 10,98 1,7
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 07:45:18 05-03-2025 38,2557 38,2973 5 1,7
Pütürge (Malatya) 05:13:31 05-03-2025 38,22 38,68194 6,77 0,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:22:21 05-03-2025 38,1193 38,3578 5 1,6
Pütürge (Malatya) 01:12:25 05-03-2025 38,26944 38,72611 10,72 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 01:12:24 05-03-2025 38,2957 38,837 5,4 1,2
Pütürge (Malatya) 23:37:27 04-03-2025 38,23528 38,64528 12,22 1,3
Pütürge (Malatya) 22:52:55 04-03-2025 38,21972 38,64417 7,18 0,9
Pütürge (Malatya) 22:09:35 04-03-2025 38,19056 38,7275 7,01 1
Doğanşehir (Malatya) 21:49:16 04-03-2025 37,94444 38,05194 7,01 1
Pütürge (Malatya) 21:09:51 04-03-2025 38,25861 38,72611 12,37 1,3
Pütürge (Malatya) 14:44:38 04-03-2025 38,26861 38,82111 7,33 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:39:56 04-03-2025 38,21611 38,34417 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:56:21 04-03-2025 38,27722 38,15639 7 0,7
Battalgazi (Malatya) 13:10:55 04-03-2025 38,17361 38,56833 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 13:05:51 04-03-2025 38,28861 38,07556 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:15:47 04-03-2025 38,25806 38,00361 6,9 0,9
Battalgazi (Malatya) 11:57:20 04-03-2025 38,30083 38,35583 5,1 0,8
Kale (Malatya) 11:25:33 04-03-2025 38,35806 38,74389 7 1,7
Pütürge (Malatya) 09:43:49 04-03-2025 38,26861 38,83167 7 1,2
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 21:04:51 07-03-2025 38,17472 38,00389 10,38 3,5
Hekimhan (Malatya) 18:23:40 07-03-2025 38,66 38,06028 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 17:03:19 07-03-2025 38,26861 38,08583 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 13:04:12 07-03-2025 38,27889 38,08806 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:47 07-03-2025 38,24611 38,14167 7 1,9
Pütürge (Malatya) 10:56:13 07-03-2025 38,31806 38,85917 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:48:20 07-03-2025 38,33639 38,17306 7 1,6
DURULDU-(MALATYA) 04:48:19 07-03-2025 38,3333 38,1727 11,8 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 03:56:34 07-03-2025 38,25806 38,14667 7 1
Pütürge (Malatya) 03:13:00 07-03-2025 38,25889 38,85 8,81 1
Kale (Malatya) 00:32:02 07-03-2025 38,35472 38,71972 7 1,1
Pütürge (Malatya) 00:26:54 07-03-2025 38,23722 38,75194 5,86 1,2
Kale (Malatya) 22:13:44 06-03-2025 38,36056 38,85778 7 1
SARIOT-KALE (MALATYA) 19:43:06 06-03-2025 38,3293 38,7585 8,2 1,7
Pütürge (Malatya) 19:43:06 06-03-2025 38,26528 38,78528 7 1,8
Pütürge (Malatya) 18:13:16 06-03-2025 38,24167 38,65194 11,41 1,2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 16:27:34 06-03-2025 38,3657 37,5665 5 1,5
Darende (Malatya) 08:41:08 06-03-2025 38,3975 37,48583 7,22 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 08:41:07 06-03-2025 38,417 37,582 8,2 2
Pütürge (Malatya) 07:39:54 06-03-2025 38,27722 38,80972 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 07:08:44 06-03-2025 38,21889 38,105 7 1,9
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 07:08:43 06-03-2025 38,2688 38,0895 6,9 1,7
Pütürge (Malatya) 02:49:02 06-03-2025 38,20944 38,7275 13,03 0,8
Kale (Malatya) 01:50:59 06-03-2025 38,35056 38,87028 10,96 1,1
Kale (Malatya) 21:18:15 05-03-2025 38,32222 38,78444 6,83 0,9
Kale (Malatya) 19:18:07 05-03-2025 38,35417 38,75056 12,19 1
Kale (Malatya) 13:52:08 05-03-2025 38,33972 38,80861 7 0,9
Kale (Malatya) 13:33:23 05-03-2025 38,35778 38,74306 11,72 1
Akçadağ (Malatya) 12:37:45 05-03-2025 38,25833 38,08944 7 1,7
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) 12:37:44 05-03-2025 38,2752 38,0675 6,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 07:45:19 05-03-2025 38,26306 38,295 10,98 1,7
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 07:45:18 05-03-2025 38,2557 38,2973 5 1,7
Pütürge (Malatya) 05:13:31 05-03-2025 38,22 38,68194 6,77 0,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:22:21 05-03-2025 38,1193 38,3578 5 1,6
Pütürge (Malatya) 01:12:25 05-03-2025 38,26944 38,72611 10,72 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 01:12:24 05-03-2025 38,2957 38,837 5,4 1,2
Pütürge (Malatya) 23:37:27 04-03-2025 38,23528 38,64528 12,22 1,3
Pütürge (Malatya) 22:52:55 04-03-2025 38,21972 38,64417 7,18 0,9
Pütürge (Malatya) 22:09:35 04-03-2025 38,19056 38,7275 7,01 1
Doğanşehir (Malatya) 21:49:16 04-03-2025 37,94444 38,05194 7,01 1
Pütürge (Malatya) 21:09:51 04-03-2025 38,25861 38,72611 12,37 1,3
Pütürge (Malatya) 14:44:38 04-03-2025 38,26861 38,82111 7,33 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:39:56 04-03-2025 38,21611 38,34417 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:56:21 04-03-2025 38,27722 38,15639 7 0,7
Battalgazi (Malatya) 13:10:55 04-03-2025 38,17361 38,56833 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 13:05:51 04-03-2025 38,28861 38,07556 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:15:47 04-03-2025 38,25806 38,00361 6,9 0,9
Battalgazi (Malatya) 11:57:20 04-03-2025 38,30083 38,35583 5,1 0,8
Kale (Malatya) 11:25:33 04-03-2025 38,35806 38,74389 7 1,7
Pütürge (Malatya) 09:43:49 04-03-2025 38,26861 38,83167 7 1,2
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