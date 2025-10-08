Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ekim 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 08 Ekim 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 08 Ekim 2025 07:09:08 itibariyle Pütürge () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 08 Ekim 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 07:09:08 08-10-2025 38,27972 38,83417 7,96 3,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:09:07 08-10-2025 38,29 38,835 5 3,6
Pütürge (Malatya) 06:00:51 08-10-2025 38,27389 38,85667 7 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:00:49 08-10-2025 38,319 38,8317 5 3,7
Doğanşehir (Malatya) 04:18:10 08-10-2025 37,91722 37,90583 7,72 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:51:12 08-10-2025 38,343 38,7678 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:26 08-10-2025 38,31639 38,235 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:38:24 07-10-2025 38,18917 38,56 7 1,2
Pütürge (Malatya) 13:34:18 07-10-2025 38,28222 38,85694 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:08 07-10-2025 38,22 38,05833 7 1,4
Ordüzü Göleti - [02.00 km] Battalgazi (Malatya) 10:13:04 07-10-2025 38,35778 38,3775 7,95 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:02:13 07-10-2025 38,5022 37,3335 9,6 1,6
Hekimhan (Malatya) 05:35:33 07-10-2025 38,75778 38,02944 7 1,2
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 05:35:33 07-10-2025 38,8117 37,9858 4,2 1,2
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 04:56:03 07-10-2025 38,7118 37,9422 5 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:31:13 07-10-2025 38,15917 37,93389 6,14 0,9
CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:30:57 06-10-2025 38,1262 37,898 8,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:30:57 06-10-2025 38,10667 37,87583 5,75 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:06:02 06-10-2025 38,10278 37,92028 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:05:01 06-10-2025 38,10972 37,87278 5,55 1,1
Pütürge (Malatya) 22:01:29 06-10-2025 38,27444 38,8125 8,31 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:01:29 06-10-2025 38,3138 38,8257 4,8 1,2
Akçadağ (Malatya) 20:33:25 06-10-2025 38,40389 37,92833 6,96 1,3
Hekimhan (Malatya) 13:45:55 06-10-2025 38,75056 38,02222 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:18:42 06-10-2025 38,18528 38,56667 11,15 2,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 13:18:41 06-10-2025 38,1845 38,5885 6,6 2,3
ULUKOY-(MALATYA) 13:07:30 06-10-2025 38,1893 38,576 3,4 2,9
Battalgazi (Malatya) 13:07:30 06-10-2025 38,18444 38,56944 12,67 2,9
Battalgazi (Malatya) 12:59:14 06-10-2025 38,19306 38,55917 10,33 3,9
ULUKOY-(MALATYA) 12:59:13 06-10-2025 38,1848 38,563 7,2 3,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:22 06-10-2025 38,20278 38,00861 7,07 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:46:06 06-10-2025 38,32611 38,30306 14,63 1,5
MALATYA (MALATYA) 05:46:06 06-10-2025 38,3637 38,2978 12,9 1,4
Hekimhan (Malatya) 02:03:54 06-10-2025 38,73472 37,97667 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 02:00:28 06-10-2025 38,75139 38,01361 6,85 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:00:27 06-10-2025 38,7397 37,9528 1,2 1,6
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 21:58:26 05-10-2025 38,5348 38,0322 8 1,4
Yazıhan (Malatya) 21:58:26 05-10-2025 38,53889 38,02528 7 1,4
Hekimhan (Malatya) 21:09:24 05-10-2025 38,78444 37,92333 13,09 1,7
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 21:09:23 05-10-2025 38,7662 38,0105 11 1,6
Hekimhan (Malatya) 20:36:29 05-10-2025 38,74417 38,01278 7 1,8
HEKIMHAN (MALATYA) 20:36:29 05-10-2025 38,7868 37,926 8,7 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:44:52 05-10-2025 38,7605 37,9687 5 3,3
Hekimhan (Malatya) 19:44:52 05-10-2025 38,75583 37,98972 7,05 3,2
Pütürge (Malatya) 16:21:54 05-10-2025 38,27722 38,82528 7,04 1
Battalgazi (Malatya) 12:39:43 05-10-2025 38,2 38,60722 7 2,7
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 12:39:42 05-10-2025 38,233 38,6353 5 2,7
Hekimhan (Malatya) 10:40:39 05-10-2025 38,77417 37,99278 14,54 3,2
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 07:09:08 08-10-2025 38,27972 38,83417 7,96 3,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:09:07 08-10-2025 38,29 38,835 5 3,6
Pütürge (Malatya) 06:00:51 08-10-2025 38,27389 38,85667 7 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:00:49 08-10-2025 38,319 38,8317 5 3,7
Doğanşehir (Malatya) 04:18:10 08-10-2025 37,91722 37,90583 7,72 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:51:12 08-10-2025 38,343 38,7678 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:26 08-10-2025 38,31639 38,235 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:38:24 07-10-2025 38,18917 38,56 7 1,2
Pütürge (Malatya) 13:34:18 07-10-2025 38,28222 38,85694 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:08 07-10-2025 38,22 38,05833 7 1,4
Ordüzü Göleti - [02.00 km] Battalgazi (Malatya) 10:13:04 07-10-2025 38,35778 38,3775 7,95 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:02:13 07-10-2025 38,5022 37,3335 9,6 1,6
Hekimhan (Malatya) 05:35:33 07-10-2025 38,75778 38,02944 7 1,2
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 05:35:33 07-10-2025 38,8117 37,9858 4,2 1,2
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 04:56:03 07-10-2025 38,7118 37,9422 5 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:31:13 07-10-2025 38,15917 37,93389 6,14 0,9
CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:30:57 06-10-2025 38,1262 37,898 8,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:30:57 06-10-2025 38,10667 37,87583 5,75 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:06:02 06-10-2025 38,10278 37,92028 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:05:01 06-10-2025 38,10972 37,87278 5,55 1,1
Pütürge (Malatya) 22:01:29 06-10-2025 38,27444 38,8125 8,31 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:01:29 06-10-2025 38,3138 38,8257 4,8 1,2
Akçadağ (Malatya) 20:33:25 06-10-2025 38,40389 37,92833 6,96 1,3
Hekimhan (Malatya) 13:45:55 06-10-2025 38,75056 38,02222 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:18:42 06-10-2025 38,18528 38,56667 11,15 2,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 13:18:41 06-10-2025 38,1845 38,5885 6,6 2,3
ULUKOY-(MALATYA) 13:07:30 06-10-2025 38,1893 38,576 3,4 2,9
Battalgazi (Malatya) 13:07:30 06-10-2025 38,18444 38,56944 12,67 2,9
Battalgazi (Malatya) 12:59:14 06-10-2025 38,19306 38,55917 10,33 3,9
ULUKOY-(MALATYA) 12:59:13 06-10-2025 38,1848 38,563 7,2 3,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:22 06-10-2025 38,20278 38,00861 7,07 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:46:06 06-10-2025 38,32611 38,30306 14,63 1,5
MALATYA (MALATYA) 05:46:06 06-10-2025 38,3637 38,2978 12,9 1,4
Hekimhan (Malatya) 02:03:54 06-10-2025 38,73472 37,97667 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 02:00:28 06-10-2025 38,75139 38,01361 6,85 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:00:27 06-10-2025 38,7397 37,9528 1,2 1,6
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 21:58:26 05-10-2025 38,5348 38,0322 8 1,4
Yazıhan (Malatya) 21:58:26 05-10-2025 38,53889 38,02528 7 1,4
Hekimhan (Malatya) 21:09:24 05-10-2025 38,78444 37,92333 13,09 1,7
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 21:09:23 05-10-2025 38,7662 38,0105 11 1,6
Hekimhan (Malatya) 20:36:29 05-10-2025 38,74417 38,01278 7 1,8
HEKIMHAN (MALATYA) 20:36:29 05-10-2025 38,7868 37,926 8,7 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:44:52 05-10-2025 38,7605 37,9687 5 3,3
Hekimhan (Malatya) 19:44:52 05-10-2025 38,75583 37,98972 7,05 3,2
Pütürge (Malatya) 16:21:54 05-10-2025 38,27722 38,82528 7,04 1
Battalgazi (Malatya) 12:39:43 05-10-2025 38,2 38,60722 7 2,7
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 12:39:42 05-10-2025 38,233 38,6353 5 2,7
Hekimhan (Malatya) 10:40:39 05-10-2025 38,77417 37,99278 14,54 3,2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...