Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ekim 2025

Tarih-saat 10 Ekim 2025 14:08:59 itibariyle Battalgazi (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Battalgazi (Malatya)
|14:08:59 10-10-2025
|38,13694
|38,58083
|13,66
|3,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|14:08:59 10-10-2025
|38,166
|38,582
|1,9
|3,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:17 10-10-2025
|38,28611
|38,10167
|6,95
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:02:05 10-10-2025
|38,26889
|38,19472
|7,06
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:38:39 10-10-2025
|38,2
|38,055
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|07:44:17 10-10-2025
|38,35472
|38,76056
|9,87
|2,2
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|07:44:17 10-10-2025
|38,3955
|38,7532
|5,4
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|07:18:00 10-10-2025
|38,27
|38,82556
|9,28
|1,4
|Kale (Malatya)
|02:13:22 10-10-2025
|38,33639
|38,80389
|7,25
|2,1
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|02:13:22 10-10-2025
|38,3807
|38,7747
|5,4
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:36:11 10-10-2025
|37,97389
|38,08056
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|01:33:04 10-10-2025
|38,05139
|37,74194
|7,14
|1,2
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|01:01:59 10-10-2025
|38,3305
|37,6235
|6,8
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:28:38 10-10-2025
|38,25861
|38,84333
|6,93
|1
|SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)
|00:10:16 10-10-2025
|38,8388
|37,8575
|15,7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|22:53:00 09-10-2025
|38,56083
|38,00833
|7
|1,6
|Kale (Malatya)
|15:39:33 09-10-2025
|38,355
|38,88472
|6,93
|1,6
|Kale (Malatya)
|06:37:50 09-10-2025
|38,32528
|38,80333
|9,41
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|05:39:36 09-10-2025
|38,26917
|38,70917
|7,04
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|05:00:05 09-10-2025
|38,18556
|38,56056
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|03:53:02 09-10-2025
|38,61889
|37,98889
|7,31
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|02:28:21 09-10-2025
|38,29111
|38,86667
|6,96
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|01:54:58 09-10-2025
|38,20917
|38,64417
|6,93
|1
|Yazıhan (Malatya)
|01:43:59 09-10-2025
|38,63556
|37,94222
|7,42
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|23:11:40 08-10-2025
|38,21
|38,62306
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|22:21:47 08-10-2025
|38,30306
|38,81056
|9,7
|1,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|22:21:46 08-10-2025
|38,3117
|38,8112
|20,8
|1,6
|Kale (Malatya)
|20:15:35 08-10-2025
|38,34583
|38,87806
|11,9
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|18:26:33 08-10-2025
|38,18806
|38,60472
|7
|1,9
|PELITLI-(MALATYA)
|18:26:33 08-10-2025
|38,2718
|38,5995
|17,9
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|13:27:05 08-10-2025
|38,05694
|37,77
|5,77
|1,8
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:49:44 08-10-2025
|38,2397
|37,8357
|11,2
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|07:46:54 08-10-2025
|38,28556
|38,85306
|7
|1,8
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|07:46:53 08-10-2025
|38,3768
|38,8268
|8,3
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|07:38:26 08-10-2025
|37,97083
|38,08389
|6,94
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:29:28 08-10-2025
|38,26722
|38,84417
|7
|2,9
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|07:29:27 08-10-2025
|38,3013
|38,8432
|5
|2,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:11:19 08-10-2025
|38,185
|38,544
|14,5
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|07:09:08 08-10-2025
|38,27972
|38,83417
|7,96
|3,5
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|07:09:07 08-10-2025
|38,29
|38,835
|5
|3,6
|Pütürge (Malatya)
|06:00:51 08-10-2025
|38,27389
|38,85667
|7
|3,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|06:00:49 08-10-2025
|38,319
|38,8317
|5
|3,7
|Doğanşehir (Malatya)
|04:18:10 08-10-2025
|37,91722
|37,90583
|7,72
|0,9
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|02:51:12 08-10-2025
|38,343
|38,7678
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:26:26 08-10-2025
|38,31639
|38,235
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|14:38:24 07-10-2025
|38,18917
|38,56
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|13:34:18 07-10-2025
|38,28222
|38,85694
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:06:08 07-10-2025
|38,22
|38,05833
|7
|1,4
|Ordüzü Göleti - [02.00 km] Battalgazi (Malatya)
|10:13:04 07-10-2025
|38,35778
|38,3775
|7,95
|1,3
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|06:02:13 07-10-2025
|38,5022
|37,3335
|9,6
|1,6
