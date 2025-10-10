Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ekim 2025

Tarih-saat 10 Ekim 2025 14:08:59 itibariyle Battalgazi () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 14:08:59 10-10-2025 38,13694 38,58083 13,66 3,5
ULUKOY-(MALATYA) 14:08:59 10-10-2025 38,166 38,582 1,9 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:17 10-10-2025 38,28611 38,10167 6,95 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:02:05 10-10-2025 38,26889 38,19472 7,06 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:38:39 10-10-2025 38,2 38,055 7 1,3
Kale (Malatya) 07:44:17 10-10-2025 38,35472 38,76056 9,87 2,2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:44:17 10-10-2025 38,3955 38,7532 5,4 2,3
Pütürge (Malatya) 07:18:00 10-10-2025 38,27 38,82556 9,28 1,4
Kale (Malatya) 02:13:22 10-10-2025 38,33639 38,80389 7,25 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 02:13:22 10-10-2025 38,3807 38,7747 5,4 2
Doğanşehir (Malatya) 01:36:11 10-10-2025 37,97389 38,08056 7 1
Doğanşehir (Malatya) 01:33:04 10-10-2025 38,05139 37,74194 7,14 1,2
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 01:01:59 10-10-2025 38,3305 37,6235 6,8 1,4
Pütürge (Malatya) 00:28:38 10-10-2025 38,25861 38,84333 6,93 1
SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) 00:10:16 10-10-2025 38,8388 37,8575 15,7 1,2
Yazıhan (Malatya) 22:53:00 09-10-2025 38,56083 38,00833 7 1,6
Kale (Malatya) 15:39:33 09-10-2025 38,355 38,88472 6,93 1,6
Kale (Malatya) 06:37:50 09-10-2025 38,32528 38,80333 9,41 1,2
Pütürge (Malatya) 05:39:36 09-10-2025 38,26917 38,70917 7,04 1,2
Battalgazi (Malatya) 05:00:05 09-10-2025 38,18556 38,56056 7 1
Yazıhan (Malatya) 03:53:02 09-10-2025 38,61889 37,98889 7,31 1,2
Pütürge (Malatya) 02:28:21 09-10-2025 38,29111 38,86667 6,96 0,9
Pütürge (Malatya) 01:54:58 09-10-2025 38,20917 38,64417 6,93 1
Yazıhan (Malatya) 01:43:59 09-10-2025 38,63556 37,94222 7,42 1,2
Pütürge (Malatya) 23:11:40 08-10-2025 38,21 38,62306 7 1
Pütürge (Malatya) 22:21:47 08-10-2025 38,30306 38,81056 9,7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:21:46 08-10-2025 38,3117 38,8112 20,8 1,6
Kale (Malatya) 20:15:35 08-10-2025 38,34583 38,87806 11,9 1,9
Battalgazi (Malatya) 18:26:33 08-10-2025 38,18806 38,60472 7 1,9
PELITLI-(MALATYA) 18:26:33 08-10-2025 38,2718 38,5995 17,9 1,8
Doğanşehir (Malatya) 13:27:05 08-10-2025 38,05694 37,77 5,77 1,8
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:49:44 08-10-2025 38,2397 37,8357 11,2 2,6
Pütürge (Malatya) 07:46:54 08-10-2025 38,28556 38,85306 7 1,8
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 07:46:53 08-10-2025 38,3768 38,8268 8,3 2
Doğanşehir (Malatya) 07:38:26 08-10-2025 37,97083 38,08389 6,94 1,5
Pütürge (Malatya) 07:29:28 08-10-2025 38,26722 38,84417 7 2,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 07:29:27 08-10-2025 38,3013 38,8432 5 2,9
ULUKOY-(MALATYA) 07:11:19 08-10-2025 38,185 38,544 14,5 2,1
Pütürge (Malatya) 07:09:08 08-10-2025 38,27972 38,83417 7,96 3,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:09:07 08-10-2025 38,29 38,835 5 3,6
Pütürge (Malatya) 06:00:51 08-10-2025 38,27389 38,85667 7 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:00:49 08-10-2025 38,319 38,8317 5 3,7
Doğanşehir (Malatya) 04:18:10 08-10-2025 37,91722 37,90583 7,72 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:51:12 08-10-2025 38,343 38,7678 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:26 08-10-2025 38,31639 38,235 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:38:24 07-10-2025 38,18917 38,56 7 1,2
Pütürge (Malatya) 13:34:18 07-10-2025 38,28222 38,85694 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:08 07-10-2025 38,22 38,05833 7 1,4
Ordüzü Göleti - [02.00 km] Battalgazi (Malatya) 10:13:04 07-10-2025 38,35778 38,3775 7,95 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:02:13 07-10-2025 38,5022 37,3335 9,6 1,6
