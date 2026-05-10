Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Mayıs 2026
10.05.2026 23:50
NTV
Tarih-saat 10 Mayıs 2026 23:28 itibariyle Yeşilyurt (Malatya) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Mayıs 2026 23:28
|38.2672
|38.1436
|11.81
|3.50
|Akçadağ (Malatya)
|10 Mayıs 2026 22:29
|38.2550
|37.8228
|8.87
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|10 Mayıs 2026 21:26
|38.2903
|37.7633
|7.22
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Mayıs 2026 19:57
|38.2081
|38.0678
|6.93
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|10 Mayıs 2026 18:18
|38.3181
|37.7858
|10.39
|2.10
|Darende (Malatya)
|10 Mayıs 2026 18:06
|38.4603
|37.3172
|7.04
|2.40
|Darende (Malatya)
|10 Mayıs 2026 17:16
|38.4706
|37.3175
|7.01
|2.30
|Kale (Malatya)
|10 Mayıs 2026 11:44
|38.3614
|38.7542
|12.58
|2.30
|Darende (Malatya)
|10 Mayıs 2026 10:40
|38.4617
|37.3250
|7.00
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|10 Mayıs 2026 01:47
|38.1581
|37.8969
|12.21
|1.20