Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Mayıs 2025
Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Mayıs 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 11 Mayıs 2025 21:58:26 itibariyle Yeşilyurt (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 11 Mayıs 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
|Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:58:26 11-05-2025
|38,26889
|38,19611
|10,49
|3,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25)
|20:20:25 11-05-2025
|38,0673
|37,5935
|5,4
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|18:26:35 11-05-2025
|38,46139
|38,0175
|7,09
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:26:34 11-05-2025
|38,4825
|38,0087
|16
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|17:54:33 11-05-2025
|38,3598
|38,8038
|5,2
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:54:33 11-05-2025
|38,35667
|38,77556
|9,16
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|13:33:25 11-05-2025
|38,24278
|38,79167
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|11:43:49 11-05-2025
|38,08472
|38,72917
|7
|2,2
|YANDERE-PUTURGE (MALATYA)
|11:43:48 11-05-2025
|38,053
|38,776
|3,1
|2,2
|TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA)
|10:46:42 11-05-2025
|38,5235
|38,3232
|5
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|10:46:38 11-05-2025
|38,5075
|38,02306
|7
|1,5
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|10:22:47 11-05-2025
|38,3083
|38,0855
|6,4
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|10:22:46 11-05-2025
|38,29417
|38,08694
|7,08
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|04:48:00 11-05-2025
|38,28417
|38,08722
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|04:37:29 11-05-2025
|38,27694
|38,84139
|6,75
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|03:12:52 11-05-2025
|38,25639
|38,80139
|5,19
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|01:27:43 11-05-2025
|38,10361
|37,8775
|10,14
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:50:28 11-05-2025
|38,14389
|38,16778
|7
|1,4
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|00:50:28 11-05-2025
|38,1645
|38,1363
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:28:57 11-05-2025
|38,1175
|38,42194
|6,92
|1,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|00:23:30 11-05-2025
|38,378
|38,8508
|9,8
|0,8
|Kale (Malatya)
|00:23:29 11-05-2025
|38,325
|38,78806
|12,53
|1
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:05:48 10-05-2025
|38,3993
|37,5325
|5,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|21:05:47 10-05-2025
|38,43583
|37,44417
|7,02
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|19:17:47 10-05-2025
|38,16889
|37,86333
|6,58
|1
|Battalgazi (Malatya)
|18:47:26 10-05-2025
|38,23194
|38,4925
|11,58
|1,3
|TANISIK-(MALATYA)
|18:47:25 10-05-2025
|38,2567
|38,5548
|17,3
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:45:59 10-05-2025
|38,23472
|38,17417
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:40:46 10-05-2025
|38,29694
|38,08889
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|12:31:22 10-05-2025
|38,26083
|37,82333
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:45 10-05-2025
|38,175
|38,05694
|6,66
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:26:58 10-05-2025
|38,33083
|38,23972
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:19:03 10-05-2025
|38,27528
|38,17639
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:11:18 10-05-2025
|38,45611
|38,01833
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|03:45:40 10-05-2025
|38,25028
|38,74222
|10,74
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:18:58 10-05-2025
|38,28944
|38,13889
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|02:18:12 10-05-2025
|38,46667
|38,12083
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:07:32 10-05-2025
|38,22472
|38,21694
|7
|1,2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|02:07:30 10-05-2025
|38,2735
|38,1698
|20,1
|1,2
|Darende (Malatya)
|22:44:46 09-05-2025
|38,37111
|37,59944
|7
|1,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:44:45 09-05-2025
|38,3813
|37,595
|5
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|22:27:09 09-05-2025
|38,12222
|37,98167
|6,79
|1,1
|Darende (Malatya)
|22:20:33 09-05-2025
|38,6775
|37,59417
|7
|1,2
|GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
|22:20:31 09-05-2025
|38,6363
|37,5217
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|20:01:35 09-05-2025
|38,23917
|37,84056
|16,79
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|20:01:34 09-05-2025
|38,2537
|37,7552
|5
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|18:37:23 09-05-2025
|38,48417
|38,11278
|7
|2
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:37:22 09-05-2025
|38,4797
|38,0283
|9,9
|2,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:11:19 09-05-2025
|38,0452
|37,6685
|8,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|15:03:44 09-05-2025
|38,33361
|38,82333
|8,64
|1,9
|Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:58:26 11-05-2025
|38,26889
|38,19611
|10,49
|3,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25)
|20:20:25 11-05-2025
|38,0673
|37,5935
|5,4
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|18:26:35 11-05-2025
|38,46139
|38,0175
|7,09
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:26:34 11-05-2025
|38,4825
|38,0087
|16
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|17:54:33 11-05-2025
|38,3598
|38,8038
|5,2
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:54:33 11-05-2025
|38,35667
|38,77556
|9,16
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|13:33:25 11-05-2025
|38,24278
|38,79167
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|11:43:49 11-05-2025
|38,08472
|38,72917
|7
|2,2
|YANDERE-PUTURGE (MALATYA)
|11:43:48 11-05-2025
|38,053
|38,776
|3,1
|2,2
|TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA)
|10:46:42 11-05-2025
|38,5235
|38,3232
|5
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|10:46:38 11-05-2025
|38,5075
|38,02306
|7
|1,5
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|10:22:47 11-05-2025
|38,3083
|38,0855
|6,4
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|10:22:46 11-05-2025
|38,29417
|38,08694
|7,08
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|04:48:00 11-05-2025
|38,28417
|38,08722
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|04:37:29 11-05-2025
|38,27694
|38,84139
|6,75
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|03:12:52 11-05-2025
|38,25639
|38,80139
|5,19
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|01:27:43 11-05-2025
|38,10361
|37,8775
|10,14
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:50:28 11-05-2025
|38,14389
|38,16778
|7
|1,4
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|00:50:28 11-05-2025
|38,1645
|38,1363
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:28:57 11-05-2025
|38,1175
|38,42194
|6,92
|1,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|00:23:30 11-05-2025
|38,378
|38,8508
|9,8
|0,8
|Kale (Malatya)
|00:23:29 11-05-2025
|38,325
|38,78806
|12,53
|1
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:05:48 10-05-2025
|38,3993
|37,5325
|5,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|21:05:47 10-05-2025
|38,43583
|37,44417
|7,02
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|19:17:47 10-05-2025
|38,16889
|37,86333
|6,58
|1
|Battalgazi (Malatya)
|18:47:26 10-05-2025
|38,23194
|38,4925
|11,58
|1,3
|TANISIK-(MALATYA)
|18:47:25 10-05-2025
|38,2567
|38,5548
|17,3
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:45:59 10-05-2025
|38,23472
|38,17417
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:40:46 10-05-2025
|38,29694
|38,08889
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|12:31:22 10-05-2025
|38,26083
|37,82333
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:45 10-05-2025
|38,175
|38,05694
|6,66
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:26:58 10-05-2025
|38,33083
|38,23972
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:19:03 10-05-2025
|38,27528
|38,17639
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:11:18 10-05-2025
|38,45611
|38,01833
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|03:45:40 10-05-2025
|38,25028
|38,74222
|10,74
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:18:58 10-05-2025
|38,28944
|38,13889
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|02:18:12 10-05-2025
|38,46667
|38,12083
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:07:32 10-05-2025
|38,22472
|38,21694
|7
|1,2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|02:07:30 10-05-2025
|38,2735
|38,1698
|20,1
|1,2
|Darende (Malatya)
|22:44:46 09-05-2025
|38,37111
|37,59944
|7
|1,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:44:45 09-05-2025
|38,3813
|37,595
|5
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|22:27:09 09-05-2025
|38,12222
|37,98167
|6,79
|1,1
|Darende (Malatya)
|22:20:33 09-05-2025
|38,6775
|37,59417
|7
|1,2
|GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
|22:20:31 09-05-2025
|38,6363
|37,5217
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|20:01:35 09-05-2025
|38,23917
|37,84056
|16,79
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|20:01:34 09-05-2025
|38,2537
|37,7552
|5
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|18:37:23 09-05-2025
|38,48417
|38,11278
|7
|2
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:37:22 09-05-2025
|38,4797
|38,0283
|9,9
|2,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:11:19 09-05-2025
|38,0452
|37,6685
|8,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|15:03:44 09-05-2025
|38,33361
|38,82333
|8,64
|1,9
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