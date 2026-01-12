Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ocak 2026
12.01.2026 21:00
Tarih-saat 12 Ocak 2026 20:43 itibariyle Yeşilyurt (Malatya) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tarih-saat 12 Ocak 2026 20:43 itibariyle Yeşilyurt (Malatya) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 12 Ocak 2026.. Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yeşilyurt (Malatya)
|12 Ocak 2026 20:43
|38.2714
|38.2786
|7.16
|3.60
|Hekimhan (Malatya)
|12 Ocak 2026 19:19
|38.7858
|37.9917
|7.01
|1.90
|Doğanşehir (Malatya)
|12 Ocak 2026 19:02
|38.1211
|37.8483
|7.00
|1.60
|Arapgir (Malatya)
|12 Ocak 2026 14:13
|39.0178
|38.5083
|7.67
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|12 Ocak 2026 14:08
|38.1594
|38.2811
|7.04
|1.90
|Doğanşehir (Malatya)
|12 Ocak 2026 10:55
|38.1378
|37.8861
|10.38
|1.60
|Doğanşehir (Malatya)
|12 Ocak 2026 10:15
|38.0528
|37.6564
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|12 Ocak 2026 07:27
|38.1586
|38.1867
|6.96
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|11 Ocak 2026 23:54
|38.2600
|37.7811
|6.78
|1.40