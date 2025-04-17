Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Nisan 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 17 Nisan 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 17 Nisan 2025 13:53:49 itibariyle Akçadağ () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 17 Nisan 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akçadağ (Malatya) 13:53:49 17-04-2025 38,30222 37,76389 13,4 3,6
Doğanşehir (Malatya) 05:57:51 17-04-2025 38,07222 37,87417 7,09 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:40:49 17-04-2025 38,14528 38,43361 7,05 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:10:04 17-04-2025 38,35694 37,79528 9,97 1
Pütürge (Malatya) 02:16:27 17-04-2025 38,30361 38,93444 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:32 17-04-2025 38,17972 38,01667 6,25 1,1
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:26:30 17-04-2025 38,1932 37,9902 27,7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38,25972 38,18556 7,03 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:08:07 17-04-2025 37,98861 37,6 7 1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:48:28 16-04-2025 38,0033 37,5962 4,2 1,4
DOGANSEHIR (MALATYA) 19:17:35 16-04-2025 38,0888 37,8942 5,5 2
Doğanşehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38,0675 37,88972 7 2,1
Akçadağ (Malatya) 18:12:04 16-04-2025 38,5025 38,02417 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:49:31 16-04-2025 38,27528 38,07806 7 1,4
Pütürge (Malatya) 11:05:50 16-04-2025 38,24361 38,66361 14,26 1,2
Pütürge (Malatya) 09:21:19 16-04-2025 38,27694 38,8075 7 1,1
Kale (Malatya) 08:54:37 16-04-2025 38,33972 38,78556 7,05 1,1
Pütürge (Malatya) 08:11:44 16-04-2025 38,265 38,80194 6,94 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:19:17 16-04-2025 38,0558 37,6383 5 1,3
Pütürge (Malatya) 22:13:40 15-04-2025 38,28917 38,80417 7 0,9
Kale (Malatya) 21:52:46 15-04-2025 38,33417 38,75167 11,18 1,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 13:01:07 15-04-2025 38,1282 38,3663 1,5 2,8
Hekimhan (Malatya) 12:52:58 15-04-2025 38,83389 37,95667 5,43 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:55 15-04-2025 38,30194 38,25528 6,99 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:30:19 15-04-2025 38,05306 37,59333 7,02 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:30:18 15-04-2025 38,0435 37,6037 4,4 1,4
Doğanşehir (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38,02444 37,65472 12,26 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:35:42 14-04-2025 38,0333 37,6682 7,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:03 14-04-2025 38,22722 38,11778 7 1,2
Kale (Malatya) 21:59:45 14-04-2025 38,36 38,82083 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 20:57:19 14-04-2025 38,22306 38,13111 6,98 2,2
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 20:57:18 14-04-2025 38,2343 38,1002 7 2,1
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:16:01 14-04-2025 37,961 37,6557 5,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:50:44 14-04-2025 38,29389 38,18 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:06:15 14-04-2025 38,30972 38,36833 8,04 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:38:29 14-04-2025 38,2525 37,83639 12,34 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:33 14-04-2025 38,18667 38,42167 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:03:07 14-04-2025 38,25222 38,16833 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:06:33 14-04-2025 38,29222 38,12278 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38,1225 37,88806 15,96 2,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:58:03 14-04-2025 38,1407 37,8882 9 2,2
Kale (Malatya) 07:25:50 14-04-2025 38,35222 38,76889 10,46 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:59:55 14-04-2025 38,25222 38,13444 7 1,2
Arapgir (Malatya) 05:15:04 14-04-2025 39,01861 38,58472 6,15 1,6
KORU-ARAPGIR (MALATYA) 05:15:02 14-04-2025 39,0177 38,576 19,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 04:24:41 14-04-2025 37,90917 37,75444 12,47 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38,04361 37,64167 7,01 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:41:04 13-04-2025 38,0367 37,6215 14,7 1,3
Kale (Malatya) 19:33:11 13-04-2025 38,31778 38,79861 7,08 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:15:47 13-04-2025 38,20306 38,02861 7 1,3
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akçadağ (Malatya) 13:53:49 17-04-2025 38,30222 37,76389 13,4 3,6
Doğanşehir (Malatya) 05:57:51 17-04-2025 38,07222 37,87417 7,09 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:40:49 17-04-2025 38,14528 38,43361 7,05 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:10:04 17-04-2025 38,35694 37,79528 9,97 1
Pütürge (Malatya) 02:16:27 17-04-2025 38,30361 38,93444 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:32 17-04-2025 38,17972 38,01667 6,25 1,1
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:26:30 17-04-2025 38,1932 37,9902 27,7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38,25972 38,18556 7,03 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:08:07 17-04-2025 37,98861 37,6 7 1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:48:28 16-04-2025 38,0033 37,5962 4,2 1,4
DOGANSEHIR (MALATYA) 19:17:35 16-04-2025 38,0888 37,8942 5,5 2
Doğanşehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38,0675 37,88972 7 2,1
Akçadağ (Malatya) 18:12:04 16-04-2025 38,5025 38,02417 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:49:31 16-04-2025 38,27528 38,07806 7 1,4
Pütürge (Malatya) 11:05:50 16-04-2025 38,24361 38,66361 14,26 1,2
Pütürge (Malatya) 09:21:19 16-04-2025 38,27694 38,8075 7 1,1
Kale (Malatya) 08:54:37 16-04-2025 38,33972 38,78556 7,05 1,1
Pütürge (Malatya) 08:11:44 16-04-2025 38,265 38,80194 6,94 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:19:17 16-04-2025 38,0558 37,6383 5 1,3
Pütürge (Malatya) 22:13:40 15-04-2025 38,28917 38,80417 7 0,9
Kale (Malatya) 21:52:46 15-04-2025 38,33417 38,75167 11,18 1,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 13:01:07 15-04-2025 38,1282 38,3663 1,5 2,8
Hekimhan (Malatya) 12:52:58 15-04-2025 38,83389 37,95667 5,43 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:55 15-04-2025 38,30194 38,25528 6,99 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:30:19 15-04-2025 38,05306 37,59333 7,02 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:30:18 15-04-2025 38,0435 37,6037 4,4 1,4
Doğanşehir (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38,02444 37,65472 12,26 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:35:42 14-04-2025 38,0333 37,6682 7,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:03 14-04-2025 38,22722 38,11778 7 1,2
Kale (Malatya) 21:59:45 14-04-2025 38,36 38,82083 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 20:57:19 14-04-2025 38,22306 38,13111 6,98 2,2
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 20:57:18 14-04-2025 38,2343 38,1002 7 2,1
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:16:01 14-04-2025 37,961 37,6557 5,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:50:44 14-04-2025 38,29389 38,18 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:06:15 14-04-2025 38,30972 38,36833 8,04 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:38:29 14-04-2025 38,2525 37,83639 12,34 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:33 14-04-2025 38,18667 38,42167 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:03:07 14-04-2025 38,25222 38,16833 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:06:33 14-04-2025 38,29222 38,12278 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38,1225 37,88806 15,96 2,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:58:03 14-04-2025 38,1407 37,8882 9 2,2
Kale (Malatya) 07:25:50 14-04-2025 38,35222 38,76889 10,46 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:59:55 14-04-2025 38,25222 38,13444 7 1,2
Arapgir (Malatya) 05:15:04 14-04-2025 39,01861 38,58472 6,15 1,6
KORU-ARAPGIR (MALATYA) 05:15:02 14-04-2025 39,0177 38,576 19,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 04:24:41 14-04-2025 37,90917 37,75444 12,47 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38,04361 37,64167 7,01 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:41:04 13-04-2025 38,0367 37,6215 14,7 1,3
Kale (Malatya) 19:33:11 13-04-2025 38,31778 38,79861 7,08 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:15:47 13-04-2025 38,20306 38,02861 7 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...