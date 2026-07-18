Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Temmuz 2026
18.07.2026 06:40
NTV
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Tarih-saat 18 Temmuz 2026 06:20 itibariyle Battalgazi (Malatya) 5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|18 Temmuz 2026 06:20
|38.2472
|38.4897
|15.59
|5.00
|Battalgazi (Malatya)
|18 Temmuz 2026 03:02
|38.2907
|38.5580
|11.63
|1.40
|Arguvan (Malatya)
|18 Temmuz 2026 01:16
|38.7833
|38.1715
|6.97
|1.40
|Doğanşehir (Malatya)
|18 Temmuz 2026 00:24
|38.1425
|37.8382
|7.00
|1.20
|Battalgazi (Malatya)
|17 Temmuz 2026 22:35
|38.2422
|38.4727
|18.94
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|17 Temmuz 2026 21:07
|38.1403
|38.6225
|7.00
|0.80
|Kale (Malatya)
|17 Temmuz 2026 14:34
|38.3307
|38.7938
|7.13
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|17 Temmuz 2026 10:26
|38.1693
|38.7442
|7.00
|2.60