Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Kasım 2026
19.11.2026 12:10
NTV
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Tarih-saat 19 Kasım 2026 11:45 itibariyle Doğanşehir (Malatya) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Doğanşehir (Malatya)
|19 Kasım 2026 11:45
|38.1902
|37.9233
|19.52
|3.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|19 Kasım 2026 01:09
|38.2557
|38.1335
|8.86
|2.20
|Yazıhan (Malatya)
|19 Kasım 2026 00:38
|38.6347
|38.0780
|7.04
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|18 Kasım 2026 22:24
|38.1450
|38.6120
|7.00
|1.50
|Pütürge (Malatya)
|18 Kasım 2026 21:45
|38.2570
|38.7128
|9.30
|1.40
|Kale (Malatya)
|18 Kasım 2026 17:22
|38.3180
|38.7335
|11.36
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|18 Kasım 2026 12:37
|38.2610
|38.1640
|7.00
|1.00