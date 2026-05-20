Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Mayıs 2026

20.05.2026 10:50
Son dakika Malatya deprem haberleri.. 20 Mayıs 2026 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu?
Tarih-saat 20 Mayıs 2026 10:21 itibariyle Battalgazi (Malatya) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:21
|38.2536
|38.5900
|12.10
|3.60
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:41
|38.2536
|38.5875
|7.10
|2.80
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:41
|38.2331
|38.5550
|7.01
|2.90
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:35
|38.2867
|38.6064
|12.08
|1.80
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:34
|38.2500
|38.5833
|10.87
|2.20
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:00
|38.2742
|38.5794
|7.03
|5.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|20 Mayıs 2026 06:41
|38.2681
|38.2392
|6.96
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|20 Mayıs 2026 03:25
|38.2178
|38.3544
|7.00
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|19 Mayıs 2026 21:51
|38.2922
|38.2419
|7.04
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|19 Mayıs 2026 19:14
|38.2264
|38.1386
|7.00
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|19 Mayıs 2026 18:41
|38.2289
|38.1292
|7.00
|2.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|19 Mayıs 2026 16:54
|38.2756
|38.1500
|8.54
|2.50