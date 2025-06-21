Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025
Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 21 Haziran 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 21 Haziran 2025 10:48:13 itibariyle Doğanşehir (Malatya) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 21 Haziran 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
|Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|10:48:13 21-06-2025
|38,01806
|37,6775
|12,5
|3,7
|Hekimhan (Malatya)
|09:35:17 21-06-2025
|38,70361
|38,11472
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|09:11:04 21-06-2025
|38,18611
|38,61389
|7,13
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:26:06 21-06-2025
|38,2625
|38,14028
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:40:35 21-06-2025
|38,2275
|38,22333
|7
|1,5
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|07:40:33 21-06-2025
|38,2293
|38,2552
|28,5
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:46:17 20-06-2025
|38,30861
|38,57056
|17,94
|1,5
|GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA)
|18:13:58 20-06-2025
|38,3835
|38,0075
|11,6
|1,8
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:02:41 20-06-2025
|38,1963
|37,8302
|9,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:09:05 20-06-2025
|38,24056
|38,07306
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|14:16:40 20-06-2025
|38,22611
|38,6275
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:34:03 20-06-2025
|38,18778
|38,12028
|7
|1
|CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)
|12:34:03 20-06-2025
|38,2547
|38,0407
|0
|1
|CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA)
|12:26:52 20-06-2025
|38,3728
|38,1082
|18,6
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:51 20-06-2025
|38,18806
|38,09694
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|10:14:37 20-06-2025
|38,18806
|38,59083
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|08:19:07 20-06-2025
|38,44194
|38,00167
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:13:08 20-06-2025
|38,18667
|38,0525
|7,14
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:50:40 20-06-2025
|38,27611
|38,75417
|8,86
|1,2
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:18:31 20-06-2025
|38,5728
|37,9775
|9,7
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|06:18:31 20-06-2025
|38,52389
|38,00472
|7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|03:12:43 20-06-2025
|38,51972
|38,01
|7
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|03:06:17 20-06-2025
|38,52528
|38,00028
|7,01
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:06:33 20-06-2025
|38,12167
|38,4075
|7,01
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:06 19-06-2025
|38,11278
|37,86083
|8,66
|2,5
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:54:05 19-06-2025
|38,1005
|37,8652
|7,7
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|22:35:02 19-06-2025
|38,12528
|38,60306
|7
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|22:16:36 19-06-2025
|38,54389
|38,00639
|7,01
|1,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|22:16:34 19-06-2025
|38,5637
|38,0055
|5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:56:38 19-06-2025
|38,26167
|38,73333
|7,28
|1,9
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|21:56:36 19-06-2025
|38,2863
|38,7373
|5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|20:50:37 19-06-2025
|38,28944
|38,80389
|5,95
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:36:44 19-06-2025
|38,18833
|38,07417
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|17:08:44 19-06-2025
|38,22306
|37,79083
|10,03
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|15:04:53 19-06-2025
|38,51806
|37,98722
|20,83
|2,1
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|15:04:52 19-06-2025
|38,5142
|37,9928
|2,4
|2,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|13:20:27 19-06-2025
|38,5207
|37,9963
|3,1
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:52:19 19-06-2025
|38,12333
|38,39583
|7,03
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|02:00:28 19-06-2025
|38,54528
|37,99333
|7
|2,3
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:00:28 19-06-2025
|38,5477
|38,0055
|5
|2,4
|Kale (Malatya)
|01:55:45 19-06-2025
|38,37778
|38,87417
|7,05
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|00:28:01 19-06-2025
|38,14278
|38,565
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|23:24:26 18-06-2025
|38,24
|37,74917
|7,03
|2,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|23:24:26 18-06-2025
|38,2523
|37,7787
|5
|2,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:19:54 18-06-2025
|38,3798
|37,5672
|5
|2,5
|Darende (Malatya)
|22:19:54 18-06-2025
|38,38917
|37,50972
|7,03
|2,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:44:21 18-06-2025
|38,0247
|37,5715
|6,4
|1,6
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|20:08:15 18-06-2025
|38,1213
|38,3465
|1,7
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:03:44 18-06-2025
|38,23333
|38,2025
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|16:28:15 18-06-2025
|38,15556
|37,90972
|7,03
|2,8
|Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|10:48:13 21-06-2025
|38,01806
|37,6775
|12,5
|3,7
|Hekimhan (Malatya)
|09:35:17 21-06-2025
|38,70361
|38,11472
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|09:11:04 21-06-2025
|38,18611
|38,61389
|7,13
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:26:06 21-06-2025
|38,2625
|38,14028
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:40:35 21-06-2025
|38,2275
|38,22333
|7
|1,5
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|07:40:33 21-06-2025
|38,2293
|38,2552
|28,5
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:46:17 20-06-2025
|38,30861
|38,57056
|17,94
|1,5
|GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA)
|18:13:58 20-06-2025
|38,3835
|38,0075
|11,6
|1,8
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:02:41 20-06-2025
|38,1963
|37,8302
|9,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:09:05 20-06-2025
|38,24056
|38,07306
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|14:16:40 20-06-2025
|38,22611
|38,6275
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:34:03 20-06-2025
|38,18778
|38,12028
|7
|1
|CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)
|12:34:03 20-06-2025
|38,2547
|38,0407
|0
|1
|CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA)
|12:26:52 20-06-2025
|38,3728
|38,1082
|18,6
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:51 20-06-2025
|38,18806
|38,09694
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|10:14:37 20-06-2025
|38,18806
|38,59083
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|08:19:07 20-06-2025
|38,44194
|38,00167
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:13:08 20-06-2025
|38,18667
|38,0525
|7,14
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:50:40 20-06-2025
|38,27611
|38,75417
|8,86
|1,2
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:18:31 20-06-2025
|38,5728
|37,9775
|9,7
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|06:18:31 20-06-2025
|38,52389
|38,00472
|7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|03:12:43 20-06-2025
|38,51972
|38,01
|7
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|03:06:17 20-06-2025
|38,52528
|38,00028
|7,01
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:06:33 20-06-2025
|38,12167
|38,4075
|7,01
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:06 19-06-2025
|38,11278
|37,86083
|8,66
|2,5
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:54:05 19-06-2025
|38,1005
|37,8652
|7,7
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|22:35:02 19-06-2025
|38,12528
|38,60306
|7
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|22:16:36 19-06-2025
|38,54389
|38,00639
|7,01
|1,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|22:16:34 19-06-2025
|38,5637
|38,0055
|5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:56:38 19-06-2025
|38,26167
|38,73333
|7,28
|1,9
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|21:56:36 19-06-2025
|38,2863
|38,7373
|5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|20:50:37 19-06-2025
|38,28944
|38,80389
|5,95
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:36:44 19-06-2025
|38,18833
|38,07417
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|17:08:44 19-06-2025
|38,22306
|37,79083
|10,03
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|15:04:53 19-06-2025
|38,51806
|37,98722
|20,83
|2,1
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|15:04:52 19-06-2025
|38,5142
|37,9928
|2,4
|2,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|13:20:27 19-06-2025
|38,5207
|37,9963
|3,1
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:52:19 19-06-2025
|38,12333
|38,39583
|7,03
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|02:00:28 19-06-2025
|38,54528
|37,99333
|7
|2,3
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:00:28 19-06-2025
|38,5477
|38,0055
|5
|2,4
|Kale (Malatya)
|01:55:45 19-06-2025
|38,37778
|38,87417
|7,05
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|00:28:01 19-06-2025
|38,14278
|38,565
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|23:24:26 18-06-2025
|38,24
|37,74917
|7,03
|2,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|23:24:26 18-06-2025
|38,2523
|37,7787
|5
|2,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:19:54 18-06-2025
|38,3798
|37,5672
|5
|2,5
|Darende (Malatya)
|22:19:54 18-06-2025
|38,38917
|37,50972
|7,03
|2,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:44:21 18-06-2025
|38,0247
|37,5715
|6,4
|1,6
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|20:08:15 18-06-2025
|38,1213
|38,3465
|1,7
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:03:44 18-06-2025
|38,23333
|38,2025
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|16:28:15 18-06-2025
|38,15556
|37,90972
|7,03
|2,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Malatya
- Deprem