Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025

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Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025
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Tarih-saat 21 Haziran 2025 10:48:13 itibariyle Doğanşehir () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 21 Haziran 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 10:48:13 21-06-2025 38,01806 37,6775 12,5 3,7
Hekimhan (Malatya) 09:35:17 21-06-2025 38,70361 38,11472 7 1,1
Pütürge (Malatya) 09:11:04 21-06-2025 38,18611 38,61389 7,13 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:06 21-06-2025 38,2625 38,14028 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 07:40:35 21-06-2025 38,2275 38,22333 7 1,5
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 07:40:33 21-06-2025 38,2293 38,2552 28,5 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:46:17 20-06-2025 38,30861 38,57056 17,94 1,5
GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA) 18:13:58 20-06-2025 38,3835 38,0075 11,6 1,8
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:02:41 20-06-2025 38,1963 37,8302 9,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:09:05 20-06-2025 38,24056 38,07306 7 1,1
Pütürge (Malatya) 14:16:40 20-06-2025 38,22611 38,6275 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:34:03 20-06-2025 38,18778 38,12028 7 1
CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) 12:34:03 20-06-2025 38,2547 38,0407 0 1
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) 12:26:52 20-06-2025 38,3728 38,1082 18,6 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:51 20-06-2025 38,18806 38,09694 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 10:14:37 20-06-2025 38,18806 38,59083 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 08:19:07 20-06-2025 38,44194 38,00167 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:13:08 20-06-2025 38,18667 38,0525 7,14 1,5
Pütürge (Malatya) 07:50:40 20-06-2025 38,27611 38,75417 8,86 1,2
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:18:31 20-06-2025 38,5728 37,9775 9,7 1,3
Yazıhan (Malatya) 06:18:31 20-06-2025 38,52389 38,00472 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 03:12:43 20-06-2025 38,51972 38,01 7 0,8
Yazıhan (Malatya) 03:06:17 20-06-2025 38,52528 38,00028 7,01 1
Yeşilyurt (Malatya) 01:06:33 20-06-2025 38,12167 38,4075 7,01 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:54:06 19-06-2025 38,11278 37,86083 8,66 2,5
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:54:05 19-06-2025 38,1005 37,8652 7,7 2,5
Pütürge (Malatya) 22:35:02 19-06-2025 38,12528 38,60306 7 1,5
Yazıhan (Malatya) 22:16:36 19-06-2025 38,54389 38,00639 7,01 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 22:16:34 19-06-2025 38,5637 38,0055 5 1,7
Pütürge (Malatya) 21:56:38 19-06-2025 38,26167 38,73333 7,28 1,9
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 21:56:36 19-06-2025 38,2863 38,7373 5 1,9
Pütürge (Malatya) 20:50:37 19-06-2025 38,28944 38,80389 5,95 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 19:36:44 19-06-2025 38,18833 38,07417 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 17:08:44 19-06-2025 38,22306 37,79083 10,03 1,9
Yazıhan (Malatya) 15:04:53 19-06-2025 38,51806 37,98722 20,83 2,1
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 15:04:52 19-06-2025 38,5142 37,9928 2,4 2,2
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 13:20:27 19-06-2025 38,5207 37,9963 3,1 2
Yeşilyurt (Malatya) 02:52:19 19-06-2025 38,12333 38,39583 7,03 1,2
Yazıhan (Malatya) 02:00:28 19-06-2025 38,54528 37,99333 7 2,3
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:00:28 19-06-2025 38,5477 38,0055 5 2,4
Kale (Malatya) 01:55:45 19-06-2025 38,37778 38,87417 7,05 1,1
Battalgazi (Malatya) 00:28:01 19-06-2025 38,14278 38,565 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 23:24:26 18-06-2025 38,24 37,74917 7,03 2,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:24:26 18-06-2025 38,2523 37,7787 5 2,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:19:54 18-06-2025 38,3798 37,5672 5 2,5
Darende (Malatya) 22:19:54 18-06-2025 38,38917 37,50972 7,03 2,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:44:21 18-06-2025 38,0247 37,5715 6,4 1,6
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:08:15 18-06-2025 38,1213 38,3465 1,7 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:03:44 18-06-2025 38,23333 38,2025 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 16:28:15 18-06-2025 38,15556 37,90972 7,03 2,8
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 10:48:13 21-06-2025 38,01806 37,6775 12,5 3,7
Hekimhan (Malatya) 09:35:17 21-06-2025 38,70361 38,11472 7 1,1
Pütürge (Malatya) 09:11:04 21-06-2025 38,18611 38,61389 7,13 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:06 21-06-2025 38,2625 38,14028 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 07:40:35 21-06-2025 38,2275 38,22333 7 1,5
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 07:40:33 21-06-2025 38,2293 38,2552 28,5 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:46:17 20-06-2025 38,30861 38,57056 17,94 1,5
GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA) 18:13:58 20-06-2025 38,3835 38,0075 11,6 1,8
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:02:41 20-06-2025 38,1963 37,8302 9,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:09:05 20-06-2025 38,24056 38,07306 7 1,1
Pütürge (Malatya) 14:16:40 20-06-2025 38,22611 38,6275 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:34:03 20-06-2025 38,18778 38,12028 7 1
CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) 12:34:03 20-06-2025 38,2547 38,0407 0 1
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) 12:26:52 20-06-2025 38,3728 38,1082 18,6 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:51 20-06-2025 38,18806 38,09694 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 10:14:37 20-06-2025 38,18806 38,59083 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 08:19:07 20-06-2025 38,44194 38,00167 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:13:08 20-06-2025 38,18667 38,0525 7,14 1,5
Pütürge (Malatya) 07:50:40 20-06-2025 38,27611 38,75417 8,86 1,2
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:18:31 20-06-2025 38,5728 37,9775 9,7 1,3
Yazıhan (Malatya) 06:18:31 20-06-2025 38,52389 38,00472 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 03:12:43 20-06-2025 38,51972 38,01 7 0,8
Yazıhan (Malatya) 03:06:17 20-06-2025 38,52528 38,00028 7,01 1
Yeşilyurt (Malatya) 01:06:33 20-06-2025 38,12167 38,4075 7,01 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:54:06 19-06-2025 38,11278 37,86083 8,66 2,5
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:54:05 19-06-2025 38,1005 37,8652 7,7 2,5
Pütürge (Malatya) 22:35:02 19-06-2025 38,12528 38,60306 7 1,5
Yazıhan (Malatya) 22:16:36 19-06-2025 38,54389 38,00639 7,01 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 22:16:34 19-06-2025 38,5637 38,0055 5 1,7
Pütürge (Malatya) 21:56:38 19-06-2025 38,26167 38,73333 7,28 1,9
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 21:56:36 19-06-2025 38,2863 38,7373 5 1,9
Pütürge (Malatya) 20:50:37 19-06-2025 38,28944 38,80389 5,95 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 19:36:44 19-06-2025 38,18833 38,07417 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 17:08:44 19-06-2025 38,22306 37,79083 10,03 1,9
Yazıhan (Malatya) 15:04:53 19-06-2025 38,51806 37,98722 20,83 2,1
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 15:04:52 19-06-2025 38,5142 37,9928 2,4 2,2
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 13:20:27 19-06-2025 38,5207 37,9963 3,1 2
Yeşilyurt (Malatya) 02:52:19 19-06-2025 38,12333 38,39583 7,03 1,2
Yazıhan (Malatya) 02:00:28 19-06-2025 38,54528 37,99333 7 2,3
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:00:28 19-06-2025 38,5477 38,0055 5 2,4
Kale (Malatya) 01:55:45 19-06-2025 38,37778 38,87417 7,05 1,1
Battalgazi (Malatya) 00:28:01 19-06-2025 38,14278 38,565 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 23:24:26 18-06-2025 38,24 37,74917 7,03 2,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:24:26 18-06-2025 38,2523 37,7787 5 2,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:19:54 18-06-2025 38,3798 37,5672 5 2,5
Darende (Malatya) 22:19:54 18-06-2025 38,38917 37,50972 7,03 2,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:44:21 18-06-2025 38,0247 37,5715 6,4 1,6
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:08:15 18-06-2025 38,1213 38,3465 1,7 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:03:44 18-06-2025 38,23333 38,2025 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 16:28:15 18-06-2025 38,15556 37,90972 7,03 2,8
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