Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ekim 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Ekim 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Ekim 2025 03:54:09 itibariyle Hekimhan () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA) 03:58:19 22-10-2025 38,8315 38,0543 12,8 1
Hekimhan (Malatya) 03:54:09 22-10-2025 38,86306 38,12306 7 3,5
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 03:54:08 22-10-2025 38,8673 38,0968 5 3,6
GUDUL-DARENDE (MALATYA) 03:05:50 22-10-2025 38,5095 37,5115 16,9 1,2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 01:19:12 22-10-2025 38,5027 38,0087 5,4 1,4
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 23:46:45 21-10-2025 38,1923 38,6715 5 1,3
Pütürge (Malatya) 23:46:44 21-10-2025 38,23556 38,78778 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 22:35:15 21-10-2025 38,76667 37,9925 7,64 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 22:35:14 21-10-2025 38,777 37,9798 1,7 2,1
Kale (Malatya) 22:27:15 21-10-2025 38,35778 38,73889 12,74 1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:27:14 21-10-2025 38,3788 38,788 16,5 1,1
Yazıhan (Malatya) 22:23:09 21-10-2025 38,52194 38,07833 7 1,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 22:23:08 21-10-2025 38,556 38,051 7 1,2
Pütürge (Malatya) 16:19:15 21-10-2025 38,27694 38,78778 5,07 1,1
Pütürge (Malatya) 12:37:20 21-10-2025 38,11 38,74556 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:27:55 21-10-2025 38,27528 38,03528 8,24 1,2
Doğanşehir (Malatya) 11:26:41 21-10-2025 38,12944 37,94389 6,97 0,9
Kale (Malatya) 05:48:47 21-10-2025 38,32389 38,76083 8,55 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:48:46 21-10-2025 38,3308 38,7617 5 2,7
TOPSOGUT-(MALATYA) 04:54:16 21-10-2025 38,3602 38,2758 4,8 1,3
Pütürge (Malatya) 02:27:13 21-10-2025 38,1975 38,70889 7 2,4
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 02:27:13 21-10-2025 38,2527 38,7043 11,6 2,3
Doğanşehir (Malatya) 20:24:49 20-10-2025 37,98444 38,05861 6,98 1,5
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:24:48 20-10-2025 37,981 38,0502 15 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:49:18 20-10-2025 38,18944 38,44111 14,35 1,3
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 18:49:16 20-10-2025 38,194 38,3877 23 1,4
Pütürge (Malatya) 13:37:02 20-10-2025 38,23944 38,81361 7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 13:37:02 20-10-2025 38,324 38,812 5 1,7
Pütürge (Malatya) 11:12:49 20-10-2025 38,25972 38,84556 7 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 11:12:49 20-10-2025 38,2987 38,8592 4,5 1,4
Yazıhan (Malatya) 10:23:35 20-10-2025 38,5275 38,03833 7 1,3
TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) 09:03:12 20-10-2025 39,0427 37,8645 13,9 1,8
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 05:58:43 20-10-2025 38,3138 38,8433 6,7 2,5
Pütürge (Malatya) 05:58:42 20-10-2025 38,28556 38,88833 4,66 2,5
Pütürge (Malatya) 05:30:13 20-10-2025 38,2725 38,7825 8,93 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:30:12 20-10-2025 38,2685 38,7865 13,8 1,3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:23:21 20-10-2025 38,3278 38,7623 21 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:30:13 20-10-2025 38,77139 38,00306 8,4 1,2
GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) 04:30:12 20-10-2025 38,7745 37,9342 8 1,4
Hekimhan (Malatya) 01:47:48 20-10-2025 38,76778 37,9675 8,7 3,4
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:47:46 20-10-2025 38,7518 37,9495 5 3,4
Yazıhan (Malatya) 00:30:42 20-10-2025 38,55361 38,05 7 1,2
Pütürge (Malatya) 21:34:05 19-10-2025 38,12028 38,58806 7,03 1,1
Battalgazi (Malatya) 15:35:57 19-10-2025 38,13722 38,57278 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:55:08 19-10-2025 38,24833 38,27417 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 09:23:15 19-10-2025 38,16778 38,49667 7 1
Pütürge (Malatya) 06:41:32 19-10-2025 38,28417 38,85 7 1
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:41:31 19-10-2025 38,3008 38,8505 18,2 1,2
Pütürge (Malatya) 05:20:06 19-10-2025 38,28528 38,77444 9,33 1,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:20:05 19-10-2025 38,3355 38,742 8,5 1,4
