Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Temmuz 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Temmuz 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 24 Temmuz 2025 06:40:06 itibariyle Yeşilyurt () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 24 Temmuz 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 06:40:06 24-07-2025 38,30833 38,22833 10,19 3,6
Pütürge (Malatya) 04:55:16 24-07-2025 38,25556 38,81917 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 04:29:48 24-07-2025 38,19056 38,11056 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 04:06:34 24-07-2025 38,46861 38,02444 6,97 1,1
Akçadağ (Malatya) 03:42:41 24-07-2025 38,47444 38,02056 7 1,1
Pütürge (Malatya) 02:11:56 24-07-2025 38,2975 38,78556 10,16 1,5
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 01:34:59 24-07-2025 38,205 38,0463 8,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 01:34:59 24-07-2025 38,20083 38,11361 6,21 1,6
Darende (Malatya) 01:23:52 24-07-2025 38,59722 37,52639 7 2
DARENDE (MALATYA) 01:23:52 24-07-2025 38,5627 37,4955 2,9 2
Kale (Malatya) 01:21:21 24-07-2025 38,36028 38,81833 7 1
Doğanşehir (Malatya) 19:55:08 23-07-2025 37,94056 38,02 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:27:18 23-07-2025 38,03528 37,73 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:54:54 23-07-2025 38,26417 38,15694 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:05 23-07-2025 38,28417 38,12333 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 12:15:07 23-07-2025 38,35639 37,95472 7,14 0,9
ULUKOY-(MALATYA) 04:41:05 23-07-2025 38,169 38,5553 5 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 01:34:16 23-07-2025 38,205 38,6233 23,8 1,2
Battalgazi (Malatya) 01:30:10 23-07-2025 38,16056 38,57611 7 1
ULUKOY-(MALATYA) 01:30:09 23-07-2025 38,1612 38,5773 5,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 01:17:51 23-07-2025 37,98944 37,62722 7,01 1,4
TOPSOGUT-(MALATYA) 01:03:05 23-07-2025 38,3467 38,2233 5,9 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:03:05 23-07-2025 38,32639 38,22917 13,77 2,2
Akçadağ (Malatya) 00:43:40 23-07-2025 38,28333 37,74917 11,56 1,3
HISARKALE-DARENDE (MALATYA) 23:51:09 22-07-2025 38,4772 37,6997 20,9 1,2
Pütürge (Malatya) 21:07:48 22-07-2025 38,27056 38,79528 9,8 1,5
UYANIK-KALE (MALATYA) 21:07:48 22-07-2025 38,3315 38,8433 5 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:58:41 22-07-2025 38,4397 37,5307 3,7 1,3
Yazıhan (Malatya) 20:14:52 22-07-2025 38,53361 38,03972 7,18 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:20:15 22-07-2025 38,23444 38,10944 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 07:53:29 22-07-2025 38,25889 37,83639 6,41 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:46:20 22-07-2025 38,27222 38,14361 6,99 1
Yazıhan (Malatya) 06:57:58 22-07-2025 38,53806 38,02028 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:56:19 22-07-2025 38,57167 38,01083 7 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:56:18 22-07-2025 38,5622 37,993 13,6 1,5
Yazıhan (Malatya) 01:46:34 22-07-2025 38,54167 38,035 7 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 01:46:33 22-07-2025 38,5165 38,0125 5,4 2,3
Pütürge (Malatya) 00:07:02 22-07-2025 38,19306 38,73861 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:05:11 21-07-2025 38,32639 38,21444 14,06 2,1
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 23:05:10 21-07-2025 38,3353 38,2195 2,5 1,9
Pütürge (Malatya) 21:53:54 21-07-2025 38,28111 38,82306 5,28 1,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 21:53:53 21-07-2025 38,3373 38,7968 20,8 1,4
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 17:07:19 21-07-2025 38,4853 37,9947 7 1,8
Yazıhan (Malatya) 17:07:19 21-07-2025 38,63306 37,95972 7,84 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 14:07:08 21-07-2025 38,31417 38,17028 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:51:10 21-07-2025 38,23972 38,12639 6,95 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:10 21-07-2025 38,30639 38,10194 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:48 21-07-2025 38,33444 38,13556 7 1,1
Darende (Malatya) 11:33:26 21-07-2025 38,4225 37,495 7,06 2,1
Battalgazi (Malatya) 07:45:05 21-07-2025 38,19167 38,52028 6,85 2,3
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 06:40:06 24-07-2025 38,30833 38,22833 10,19 3,6
Pütürge (Malatya) 04:55:16 24-07-2025 38,25556 38,81917 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 04:29:48 24-07-2025 38,19056 38,11056 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 04:06:34 24-07-2025 38,46861 38,02444 6,97 1,1
Akçadağ (Malatya) 03:42:41 24-07-2025 38,47444 38,02056 7 1,1
Pütürge (Malatya) 02:11:56 24-07-2025 38,2975 38,78556 10,16 1,5
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 01:34:59 24-07-2025 38,205 38,0463 8,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 01:34:59 24-07-2025 38,20083 38,11361 6,21 1,6
Darende (Malatya) 01:23:52 24-07-2025 38,59722 37,52639 7 2
DARENDE (MALATYA) 01:23:52 24-07-2025 38,5627 37,4955 2,9 2
Kale (Malatya) 01:21:21 24-07-2025 38,36028 38,81833 7 1
Doğanşehir (Malatya) 19:55:08 23-07-2025 37,94056 38,02 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:27:18 23-07-2025 38,03528 37,73 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:54:54 23-07-2025 38,26417 38,15694 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:05 23-07-2025 38,28417 38,12333 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 12:15:07 23-07-2025 38,35639 37,95472 7,14 0,9
ULUKOY-(MALATYA) 04:41:05 23-07-2025 38,169 38,5553 5 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 01:34:16 23-07-2025 38,205 38,6233 23,8 1,2
Battalgazi (Malatya) 01:30:10 23-07-2025 38,16056 38,57611 7 1
ULUKOY-(MALATYA) 01:30:09 23-07-2025 38,1612 38,5773 5,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 01:17:51 23-07-2025 37,98944 37,62722 7,01 1,4
TOPSOGUT-(MALATYA) 01:03:05 23-07-2025 38,3467 38,2233 5,9 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:03:05 23-07-2025 38,32639 38,22917 13,77 2,2
Akçadağ (Malatya) 00:43:40 23-07-2025 38,28333 37,74917 11,56 1,3
HISARKALE-DARENDE (MALATYA) 23:51:09 22-07-2025 38,4772 37,6997 20,9 1,2
Pütürge (Malatya) 21:07:48 22-07-2025 38,27056 38,79528 9,8 1,5
UYANIK-KALE (MALATYA) 21:07:48 22-07-2025 38,3315 38,8433 5 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:58:41 22-07-2025 38,4397 37,5307 3,7 1,3
Yazıhan (Malatya) 20:14:52 22-07-2025 38,53361 38,03972 7,18 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:20:15 22-07-2025 38,23444 38,10944 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 07:53:29 22-07-2025 38,25889 37,83639 6,41 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:46:20 22-07-2025 38,27222 38,14361 6,99 1
Yazıhan (Malatya) 06:57:58 22-07-2025 38,53806 38,02028 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:56:19 22-07-2025 38,57167 38,01083 7 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:56:18 22-07-2025 38,5622 37,993 13,6 1,5
Yazıhan (Malatya) 01:46:34 22-07-2025 38,54167 38,035 7 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 01:46:33 22-07-2025 38,5165 38,0125 5,4 2,3
Pütürge (Malatya) 00:07:02 22-07-2025 38,19306 38,73861 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:05:11 21-07-2025 38,32639 38,21444 14,06 2,1
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 23:05:10 21-07-2025 38,3353 38,2195 2,5 1,9
Pütürge (Malatya) 21:53:54 21-07-2025 38,28111 38,82306 5,28 1,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 21:53:53 21-07-2025 38,3373 38,7968 20,8 1,4
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 17:07:19 21-07-2025 38,4853 37,9947 7 1,8
Yazıhan (Malatya) 17:07:19 21-07-2025 38,63306 37,95972 7,84 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 14:07:08 21-07-2025 38,31417 38,17028 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:51:10 21-07-2025 38,23972 38,12639 6,95 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:10 21-07-2025 38,30639 38,10194 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:48 21-07-2025 38,33444 38,13556 7 1,1
Darende (Malatya) 11:33:26 21-07-2025 38,4225 37,495 7,06 2,1
Battalgazi (Malatya) 07:45:05 21-07-2025 38,19167 38,52028 6,85 2,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...