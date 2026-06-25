Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Haziran 2026
25.06.2026 16:50
NTV
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Tarih-saat 25 Haziran 2026 16:22 itibariyle Battalgazi (Malatya) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|25 Haziran 2026 16:22
|38.2833
|38.5906
|9.13
|4.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 10:46
|38.2781
|38.2242
|7.05
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 06:12
|38.2678
|38.2639
|7.00
|1.00
|Kale (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:42
|38.3442
|38.7939
|9.38
|1.10
|Doğanşehir (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:19
|38.2419
|37.8514
|6.16
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:14
|38.2375
|38.0664
|6.99
|0.90
|Akçadağ (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:03
|38.3408
|37.7878
|5.71
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 03:37
|38.2814
|38.2181
|7.07
|1.20
|Doğanşehir (Malatya)
|25 Haziran 2026 03:03
|38.0742
|37.7144
|7.02
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Haziran 2026 23:50
|38.2928
|38.2883
|7.01
|0.90
|Kale (Malatya)
|24 Haziran 2026 23:30
|38.3469
|38.8239
|7.00
|0.80
|Battalgazi (Malatya)
|24 Haziran 2026 22:59
|38.2522
|38.5264
|7.00
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Haziran 2026 21:55
|38.2925
|38.2603
|7.00
|1.10
|Hekimhan (Malatya)
|24 Haziran 2026 17:42
|38.9592
|37.8717
|7.14
|1.60