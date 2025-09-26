Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Eylül 2025
Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 26 Eylül 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Son dakika Malatya deprem haberleri 26 Eylül 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
|Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pütürge (Malatya)
|15:05:57 26-09-2025
|38,18222
|38,71833
|7
|3,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:09:11 26-09-2025
|38,13806
|37,81083
|4,81
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|11:12:24 26-09-2025
|38,41
|38,33389
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|10:11:03 26-09-2025
|38,335
|38,78833
|12,84
|1,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|10:11:03 26-09-2025
|38,3547
|38,7852
|10,8
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:25:35 26-09-2025
|38,403
|37,505
|6,7
|2,2
|Darende (Malatya)
|02:54:27 26-09-2025
|38,44861
|37,41056
|6,64
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|02:28:33 26-09-2025
|38,23472
|38,64694
|7,02
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|01:05:31 26-09-2025
|38,13361
|37,86667
|7,38
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:35:33 26-09-2025
|38,30806
|38,2425
|9,58
|2,1
|YESILYURT (MALATYA)
|00:35:32 26-09-2025
|38,2985
|38,2447
|3,8
|2
|Pütürge (Malatya)
|00:27:58 26-09-2025
|38,26972
|38,7325
|7
|1,2
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|00:27:57 26-09-2025
|38,3118
|38,7343
|17,7
|1,1
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|23:20:46 25-09-2025
|38,2877
|38,7262
|5,4
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|23:20:46 25-09-2025
|38,29056
|38,72194
|12,8
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:57:42 25-09-2025
|38,04528
|37,65306
|7
|1,1
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|16:52:26 25-09-2025
|38,1622
|38,6048
|15,9
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:52:26 25-09-2025
|38,15583
|38,60861
|10,37
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|15:30:41 25-09-2025
|38,18583
|38,60611
|7
|1,6
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|10:48:20 25-09-2025
|38,4293
|38,0812
|6,4
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|10:48:20 25-09-2025
|38,46083
|38,05361
|7,01
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|10:37:27 25-09-2025
|38,4815
|38,0297
|4,5
|2,3
|Yazıhan (Malatya)
|10:37:27 25-09-2025
|38,525
|38,05083
|7
|2,2
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|09:41:04 25-09-2025
|38,534
|38,0385
|5
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|09:41:04 25-09-2025
|38,58222
|38,02194
|7
|1,7
|Darende (Malatya)
|05:23:35 25-09-2025
|38,43556
|37,43778
|7,01
|1,3
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:06:57 25-09-2025
|38,2452
|38,6148
|3,7
|1,4
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|03:29:48 25-09-2025
|38,4513
|38,0845
|12,9
|1,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|01:18:17 25-09-2025
|38,2805
|38,743
|4,3
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|01:18:17 25-09-2025
|38,27806
|38,73667
|12,24
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:01:03 24-09-2025
|38,2425
|38,14056
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|14:46:54 24-09-2025
|38,44583
|38,04639
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|13:55:01 24-09-2025
|38,35139
|38,7725
|10,34
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:59 24-09-2025
|38,28417
|38,10528
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:13:34 24-09-2025
|38,24278
|38,04417
|6,99
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:37 24-09-2025
|38,27722
|38,08389
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:27:08 24-09-2025
|38,14583
|37,85028
|11,92
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:07:20 24-09-2025
|38,33639
|38,81194
|7,01
|2,1
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|02:07:19 24-09-2025
|38,3662
|38,798
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|01:37:17 24-09-2025
|38,34194
|38,79194
|9,53
|0,7
|Pütürge (Malatya)
|15:12:31 23-09-2025
|38,29667
|38,87361
|7
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|14:29:35 23-09-2025
|38,25444
|38,47333
|6,7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:29 23-09-2025
|38,1075
|38,15694
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:01:13 23-09-2025
|38,14056
|37,98917
|7,14
|1,3
|Darende (Malatya)
|04:26:11 23-09-2025
|38,40472
|37,43333
|7
|2,7
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|04:22:55 23-09-2025
|38,2822
|38,133
|7,9
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:22:55 23-09-2025
|38,25083
|38,14278
|7,09
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:11:58 23-09-2025
|37,9895
|37,6132
|5,3
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:15:39 22-09-2025
|38,20472
|38,075
|7,16
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:41:10 22-09-2025
|38,27278
|38,18472
|7,01
|1,7
|Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pütürge (Malatya)
|15:05:57 26-09-2025
|38,18222
|38,71833
|7
|3,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:09:11 26-09-2025
|38,13806
|37,81083
|4,81
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|11:12:24 26-09-2025
|38,41
|38,33389
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|10:11:03 26-09-2025
|38,335
|38,78833
|12,84
|1,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|10:11:03 26-09-2025
|38,3547
|38,7852
|10,8
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:25:35 26-09-2025
|38,403
|37,505
|6,7
|2,2
|Darende (Malatya)
|02:54:27 26-09-2025
|38,44861
|37,41056
|6,64
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|02:28:33 26-09-2025
|38,23472
|38,64694
|7,02
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|01:05:31 26-09-2025
|38,13361
|37,86667
|7,38
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:35:33 26-09-2025
|38,30806
|38,2425
|9,58
|2,1
|YESILYURT (MALATYA)
|00:35:32 26-09-2025
|38,2985
|38,2447
|3,8
|2
|Pütürge (Malatya)
|00:27:58 26-09-2025
|38,26972
|38,7325
|7
|1,2
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|00:27:57 26-09-2025
|38,3118
|38,7343
|17,7
|1,1
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|23:20:46 25-09-2025
|38,2877
|38,7262
|5,4
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|23:20:46 25-09-2025
|38,29056
|38,72194
|12,8
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:57:42 25-09-2025
|38,04528
|37,65306
|7
|1,1
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|16:52:26 25-09-2025
|38,1622
|38,6048
|15,9
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:52:26 25-09-2025
|38,15583
|38,60861
|10,37
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|15:30:41 25-09-2025
|38,18583
|38,60611
|7
|1,6
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|10:48:20 25-09-2025
|38,4293
|38,0812
|6,4
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|10:48:20 25-09-2025
|38,46083
|38,05361
|7,01
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|10:37:27 25-09-2025
|38,4815
|38,0297
|4,5
|2,3
|Yazıhan (Malatya)
|10:37:27 25-09-2025
|38,525
|38,05083
|7
|2,2
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|09:41:04 25-09-2025
|38,534
|38,0385
|5
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|09:41:04 25-09-2025
|38,58222
|38,02194
|7
|1,7
|Darende (Malatya)
|05:23:35 25-09-2025
|38,43556
|37,43778
|7,01
|1,3
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:06:57 25-09-2025
|38,2452
|38,6148
|3,7
|1,4
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|03:29:48 25-09-2025
|38,4513
|38,0845
|12,9
|1,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|01:18:17 25-09-2025
|38,2805
|38,743
|4,3
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|01:18:17 25-09-2025
|38,27806
|38,73667
|12,24
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:01:03 24-09-2025
|38,2425
|38,14056
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|14:46:54 24-09-2025
|38,44583
|38,04639
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|13:55:01 24-09-2025
|38,35139
|38,7725
|10,34
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:59 24-09-2025
|38,28417
|38,10528
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:13:34 24-09-2025
|38,24278
|38,04417
|6,99
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:37 24-09-2025
|38,27722
|38,08389
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:27:08 24-09-2025
|38,14583
|37,85028
|11,92
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:07:20 24-09-2025
|38,33639
|38,81194
|7,01
|2,1
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|02:07:19 24-09-2025
|38,3662
|38,798
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|01:37:17 24-09-2025
|38,34194
|38,79194
|9,53
|0,7
|Pütürge (Malatya)
|15:12:31 23-09-2025
|38,29667
|38,87361
|7
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|14:29:35 23-09-2025
|38,25444
|38,47333
|6,7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:29 23-09-2025
|38,1075
|38,15694
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:01:13 23-09-2025
|38,14056
|37,98917
|7,14
|1,3
|Darende (Malatya)
|04:26:11 23-09-2025
|38,40472
|37,43333
|7
|2,7
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|04:22:55 23-09-2025
|38,2822
|38,133
|7,9
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:22:55 23-09-2025
|38,25083
|38,14278
|7,09
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:11:58 23-09-2025
|37,9895
|37,6132
|5,3
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:15:39 22-09-2025
|38,20472
|38,075
|7,16
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:41:10 22-09-2025
|38,27278
|38,18472
|7,01
|1,7
- Etiketler :
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Malatya
- Deprem